Hallan un cuerpo durante la búsqueda de una joven desaparecida en Texas

Un cuerpo fue encontrado la tarde del martes en el condado de Bexar, Texas, mientras las autoridades realizaban labores de búsqueda de Camila Mendoza Olmos, una joven de 19 años reportada como desaparecida desde el 24 de diciembre.

El sheriff del condado, Javier Salazar, informó en una conferencia de prensa que el cadáver fue localizado en un campo de pasto alto, a unos 100 metros de la vivienda de la joven, durante un operativo conjunto entre agentes de la oficina del sheriff y el FBI.

Hasta el momento, el cuerpo no ha sido identificado oficialmente, y el médico forense del condado será el encargado de determinar tanto la identidad como la causa y la forma de la muerte.

Sin indicios claros de un crimen

Salazar indicó que, por ahora, no se sospecha la comisión de un homicidio, aunque subrayó que la investigación sigue en curso y que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas.

Cerca del lugar del hallazgo se recuperó un arma de fuego, la cual había sido previamente considerada un elemento de interés en la investigación. Las autoridades señalaron que un arma perteneciente a un familiar de Mendoza Olmos estaba reportada como desaparecida, aunque aún no se ha confirmado si coincide con la encontrada en la escena.

El sheriff agregó que existen indicadores compatibles con una posible autolesión, así como señales de ideación suicida y depresión no diagnosticada, de acuerdo con información recabada durante la investigación.

Desapariciones recientes generan preocupación

La desaparición de Mendoza Olmos coincidió con otros dos casos recientes en la zona. Sofia Gabriela Peters-Cobos, de 14 años, fue localizada con vida, mientras que Angelique Johnson, de 17 años, continúa desaparecida.

Las autoridades han reiterado que no existe, hasta ahora, una conexión confirmada entre los casos, aunque mantienen activos los esfuerzos de búsqueda y solicitan la colaboración de la comunidad.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que la Alerta Clara emitida para Mendoza Olmos fue desactivada, pero pidió a cualquier persona con información relevante que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar.

