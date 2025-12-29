Autoridades buscan a adolescente hispana desaparecida en Texas y advierten que está en “peligro inminente”

Las autoridades del condado de Bexar, en Texas, intensifican la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, una adolescente de 19 años que permanece desaparecida desde la víspera de Navidad y cuyo paradero es considerado de “peligro inminente”, según confirmaron este domingo funcionarios policiales.

La joven fue vista por última vez alrededor de las 7:00 de la mañana del miércoles, cuando salió de su residencia ubicada en la cuadra 11000 de Caspian Spring, al noroeste del condado. Imágenes de una cámara de seguridad la captaron revisando su vehículo antes de alejarse del lugar.

Salió a pie y dejó pertenencias personales

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, los investigadores creen que Mendoza Olmos abandonó la vivienda a pie, ya que su automóvil permanecía estacionado en la propiedad. Las autoridades indicaron que la joven solo llevaba consigo las llaves del vehículo y, posiblemente, su licencia de conducir.

El sheriff Javier Salazar informó a ABC News que equipos policiales y voluntarios han mantenido operativos de búsqueda las 24 horas, con apoyo de varias agencias federales.

FBI y DHS se suman a la investigación

El FBI está brindando asistencia técnica en el caso, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) monitorea cruces fronterizos y movimientos internacionales, ante la posibilidad de que la desaparición trascienda el territorio estadounidense.

“Definitivamente no queremos pasar nada por alto”, afirmó Salazar. “La búsqueda terrestre se limita a un par de millas cuadradas, pero no descartamos que este caso pueda ir más allá de las fronteras del país”.

No se descarta ninguna hipótesis

Las autoridades indicaron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas, incluyendo secuestro, trata de personas o la posibilidad de que la joven se haya ido por voluntad propia. Si bien Mendoza Olmos atravesó recientemente una ruptura sentimental, la policía aseguró que fue mutua y que no existen indicios de una situación violenta relacionada.

Salazar también aclaró que la joven no ha sido detenida por ICE, pese a rumores difundidos en redes sociales, y confirmó que es ciudadana estadounidense.

Un comportamiento inusual

Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es que Mendoza Olmos dejó su teléfono móvil en casa, algo que describieron como inusual dado su estilo de vida activo.

“Es muy poco común que no regrese y que no lleve su teléfono consigo. Por eso estamos trabajando prácticamente sin descanso en este caso”, sostuvo el sheriff.

Llamado a la comunidad

La joven fue vista por última vez vistiendo una sudadera con capucha azul bebé y negra, pantalones de pijama azul claro y zapatos blancos. Las autoridades pidieron a los vecinos revisar cámaras de seguridad y reportar cualquier información relevante.

Cualquier persona que tenga datos sobre su paradero puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar al (210) 335-6000 o escribir a la Unidad de Personas Desaparecidas al correo missingpersons@bexar.org.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera