La reunificación “es imparable”, dice Xi tras maniobras chinas cerca de Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping, en su mensaje a la nación para el fin del año, afirmó este miércoles que “la reunificación de nuestra patria, una tendencia de estos tiempos, es imparable”, después de dos días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como propia.

El presidente chino, no obstante, defendió la necesidad de promover la paz y la cooperación internacionales. El mensaje, difundido a través del ente estatal Grupo de Medios de China y de plataformas en Internet, incluyó referencias a la situación internacional, que Xi describió como marcada por “turbulencias y cambios”, con “regiones aún afectadas” por conflictos armados.

En ese contexto, afirmó que China está dispuesta a “trabajar de la mano con todos los países” para promover la paz, el desarrollo y una gobernanza global que calificó de “más justa y razonable”. El presidente chino reiteró asimismo su apuesta por avanzar en la construcción de una “comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, una formulación habitual en los discursos de la diplomacia de Pekín, y aseguró que su país “siempre se ha situado en el lado correcto de la historia”.

Crecimiento económico

En el plano interno, Xi recordó que 2025 supone el cierre del 14.º Plan Quinquenal y afirmó que China ha completado los objetivos previstos tras “cinco años extraordinarios” en los que, según dijo, el país ha superado “capas de dificultades y desafíos”. Señaló que la producción económica total “ha seguido superando nuevos umbrales” y que se prevé que alcance este año los 140 billones de yuanes (unos 20 billones de dólares, 17 billones de euros).

En un discurso previo ante un órgano consultivo, Xi cifró este crecimiento en torno al cinco por cierto. “Se espera que la tasa de crecimiento alcance alrededor del cinco por ciento”, afirmó, citado por la agencia Xinhua, a pesar de la “presión” en un año “muy inusual”. “Enfrentamos los desafíos de frente y trabajamos con diligencia, logrando con éxito los principales objetivos de desarrollo económico y social”, dijo Xi ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.