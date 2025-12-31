Redadas migratorias: latinos contra latinos

El reclutamiento de latinos como agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) ha sido fuertemente criticado por activistas, defensores de los inmigrantes y abogados, quienes reconocen el valor de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, para expresar su preocupación y “tristeza” por un informe de CNN sobre los nuevos reclutas de la agencia federal, muchos de ellos identificados como latinos.

En una visita reciente que hizo la cadena de noticias CNN a Nuevo México, lugar donde se entrenan los nuevos reclutas de CBP, incluyendo un gran número de latinos, se le preguntó a un aspirante a agente, qué respondía cuando sus allegados en casa le preguntaban cómo se sentía deteniendo a su gente, y él contestó. “Ellos no son como yo. No llegaron [a EEUU} en la forma correcta”.

En el mismo reporte, el conductor de noticias Wolf Blitzer, le pregunta a la alcaldesa qué piensa sobre los datos que acaban de publicar sobre los latinos ingresando a la agencia CBP.

Karen Bass, alcaldesa de LA, saca la cara por los latinos, dicen activistas. Crédito: AP

La alcaldesa mostró su decepción y preocupación por los hispanos que se unen a la agencia, argumentando que en general los jóvenes lo hacían por un sueldo.

“Bueno, en cierto modo, creo que es triste”, dijo Bass. “Creo que esos agentes de la Patrulla Fronteriza lo pasarán mal cuando estén en el campo y vean lo que realmente sucede en la vida real, al margen de su entrenamiento”.

Esa respuesta tuvo mucho revuelo en las redes y en otros círculos donde se contradecía o se aplaudía a la alcaldesa de la ciudad con más latinos en Estados Unidos.

El abogado de migración Alex Gálvez, hijo de inmigrantes mexicanos, dijo en español que era una tristeza que los latinos se estén ofreciendo para poder efectuar arrestos ilegales.

“Están tratando de deshacerse de una parte de la comunidad que es muy integral a Estados Unidos con las redadas”.

El abogado subrayó que, quizás los arrestos pueden ser legales, pero no la manera en que lo están haciendo los agentes, muchos de ellos latinos, que incluso hablan español.

“A veces los latinos son los peores racistas contra otros latinos, y esa es una señal de cómo estamos como sociedad”.

En ese sentido, el abogado Gálvez consideró que la alcaldesa Karen Bass, a diferencia de muchos representantes latinos del Congreso, ha dado la cara -igual que el gobernador Gavin Newsom- por las familias inmigrantes.

“A muchos políticos se les olvida que han llegado a donde han llegado por el apoyo de los electores inmigrantes”, expresó Gálvez. “La alcaldesa en verdad que está siendo la voz de los que no tienen voz, sabiendo que quizás pueda ir a enfrentar consecuencias negativas políticamente dentro de su propio partido, de los republicanos o del partido nacional de Trump”.

En efecto, la declaración de Bass fue criticada por Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien comentó: “afirmó que los comentarios de Bass “solo revelan lo desconectada que está de la realidad y lo reacia que es al estado de derecho y a la seguridad pública”; además, la acusó de “incitar al odio racial para conseguir clics en los medios de comunicación”.

Sin titubeos remachó

Sin embargo, la alcaldesa contraatacó y, en un comunicado amplió sus declaraciones en relación a las hechas a CNN: “El verdadero patriotismo no es obedecer sin cuestionar; es defender la Constitución y la dignidad humana”.

“Este es el mismo DHS [Departamento de Seguridad Nacional] que encarcela a veteranos, a niños inocentes y mujeres embarazadas y hasta ciudadanos estadounidenses. Persigue a las personas sin antecedentes penales: trabajadores de lavados de autos, jornaleros, campesinos. La lista es interminable”.

“Llamar a esto “seguridad pública” es una mentira. Es separar a familias, sembrar miedo, destruir comunidades y perjudicar economías locales. Nuestra visión es distinta: proteger vidas, fortalecer comunidades y reducir los homicidios a los niveles más bajos en décadas”, enfatizó Bass.

La voz de los inmigrantes

Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, consideró que “aquellos latinos que van a firmar con la gendarmería de Trump y de la señora [Kristi Noem, secretaria del DHS] Noem, tal vez no tienen una identidad cercana a los sacrificios de la generación migrante de sus abuelos o de sus padres porque han aumentado los bonos económicos”.

“Estos jóvenes ven una oportunidad de hacer dinero fácilmente a costa del dolor y sufrimiento de las familias latinas”, agregó el activista, quien resaltó, por otra parte, que “es importante celebrar y reconocer el liderazgo del gobernador Gavin Newsom y de la alcaldesa Karen Bass porque están enfrentándose a los desmanes y abusos de la administración Trump”.

Felicitó a la alcaldesa “por llevar la voz de los inmigrantes” en una de las principales ciudades santuario y animo a los lideres latinos de la Cámara de Representantes y el Senado, para que tomen de ejemplo la actitud del gobernador Newsom y de la alcaldesa Karen Bass, y se enfrenten “a los abusos y políticas anticonstitucionales, discriminatorias y xenofóbicas que emanan del segundo mandato de Donald Trump”.

Bajo la “Ley hermosa” de Trump, promulgada el 4 de julio de 2025, se asignó casi 30 mil millones de dólares a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expandir significativamente su fuerza laboral, incluyendo fondos para la contratación e incorporación de 10,000 nuevos agentes de Operaciones de Aplicación y Remoción (ERO) y 1,000 nuevos agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para finales de 2025.

Estas cifras también duplicarían el número de agentes de ERO, pasando de aproximadamente 6,000 a 16,000 y aumentaría el tamaño de HSI en más del 10%.

El objetivo de ICE era contratar a los 11,000 nuevos agentes para el 31 de diciembre de 2025. Para alcanzar ese objetivo, ICE implementó una serie de medidas para acelerar el proceso, incluyendo bonificaciones de contratación de hasta 50,000 dólares, la modificación de las restricciones de edad —incluida la reducción de la edad mínima para los agentes de ICE de 21 a 18 años y la eliminación del límite de edad superior— y la simplificación de los procedimientos para los solicitantes con experiencia previa en las fuerzas del orden y los agentes jubilados.

Para Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), el activismo de la alcaldesa Karen Bass es encomiable.

“Esta mujer afroamericana está dando la cara por nosotros”, subrayó Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM). “Se ha fajado los pantalones desde el principio de las redadas del 6 de junio a la fecha”.

De la misma forma, Cecilia Rodríguez, presidente de la Alianza Hondureña de Los Ángeles, manifestó que la contratación de numerosos agentes latinos para realizar labores de detención, arresto y deportación de inmigrantes “no es una buena señal”.

“Todo puede pasar porque estamos viviendo los últimos tiempos en que el amor se convertirá en odio”, consideró la activista de 72 años.

“Muchos de esos jóvenes traicionarán a su propia gente porque no quieren trabajar y solo quieren hacer lo más fácil. Lastimosamente nuestros hijos o nietos se han vendido. Esa es la realidad. A mi me da mucho sentimiento ver que estos agentes se están llevando a los ancianos, a los vendedores de paletas y agreden a mujeres embarazadas. ¿Qué es eso? No son como dicen los mexicanos “chingones” para trabajar”.

Aumentan los incentivos

A los nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de la CBP se les ofrecen $60,000 en incentivos, incluyendo $10,000 después de completar la capacitación en la academia y $10,000 para quienes sean asignados a ubicaciones remotas. Los agentes de la Patrulla Fronteriza recién nombrados pueden calificar para hasta $40,000 en incentivos de retención durante los próximos cuatro años.

El aumento de los incentivos se financia con la “Ley hermosa” de Trump. Esta ley proporcionó 4,100 millones de dólares a CBP para contratar a 5,000 oficiales de aduanas y 3,000 agentes de la Patrulla Fronteriza durante los próximos cuatro años.

“La CBP está comprometida con la contratación y retención del mejor talento para nuestra misión fundamental”, declaró el Comisionado de la CBP, Rodney Scott. “Al ofrecer incentivos competitivos, invertimos en profesionales capacitados que ayudarán a proteger las fronteras de Estados Unidos y a fortalecer la seguridad nacional”.

Datos de la agencia CBP, se calcula que se ha incrementado el reclutamiento de agentes en un 70% en comparación con el año pasado. Mientras que actualmente, más de la mitad de la agencia son de origen hispano.