Robo de película: Ladrones perforaron la bóveda de un banco en Alemania y se llevaron una fortuna

Ladrones perforaron la pared de una bóveda bancaria en el oeste de Alemania, robando dinero en efectivo y objetos de valor por un valor estimado de 30 millones de euros (35 millones de dólares), informaron las autoridades.

El robo tuvo lugar en el edificio de una caja de ahorros en Gelsenkirchen el lunes 29 de diciembre, según un comunicado de prensa compartido por la policía de Gelsenkirchen. La policía informó que se forzaron miles de cajas de seguridad, y las estimaciones iniciales estiman los daños en decenas de millones de euros.

Según las autoridades, los autores aprovecharon la tranquilidad de las vacaciones navideñas para perforar una bóveda. La alarma de incendios se activó alrededor de las 4 de la madrugada y los servicios de emergencia que registraron el edificio finalmente localizaron el agujero en el sótano.

Un portavoz de la policía declaró a la agencia alemana DW News que la pérdida se estima en unos 30 millones de euros y que el robo parece haber requerido una planificación exhaustiva.

Las autoridades creen que los ladrones accedieron al banco a través de un aparcamiento antes de escapar con los objetos robados. En un comunicado de prensa actualizado, la policía indicó que testigos reportaron haber visto a varios hombres con “bolsas grandes” en la escalera del estacionamiento durante la noche.

Los investigadores también revisaron las imágenes de vigilancia que, según el comunicado, muestran un Audi RS 6 negro saliendo del estacionamiento la madrugada del lunes.

La policía indicó que se pueden ver individuos enmascarados dentro del vehículo, uno de ellos manipulando la barrera de salida. Añadieron que la matrícula del vehículo indica que fue robado en Hannover, a unos 233 kilómetros de Gelsenkirchen.

Un portavoz policial declaró a la AFP que el robo fue “realmente ejecutado con gran profesionalidad”, comparándolo con la película de atracos “Ocean’s Eleven”.

“Se debió de haber involucrado un gran conocimiento previo y/o una gran energía criminal para planificar y llevar a cabo esto”, afirmó.

Alrededor de 2,700 clientes se vieron afectados por el robo, según informaron la policía y el banco Sparkasse.

