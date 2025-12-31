Sacerdote sorprende a ladrón que intentaba robar donaciones de una iglesia en Filadelfia

Un sacerdote sorprendió a un hombre que intentaba robar la “caja de pobres” de la Iglesia de Nuestra Madre de la Consolación, en Filadelfia, durante la tarde del 20 de diciembre, a pocos días de la Navidad, informaron este martes las autoridades.

El hecho quedó registrado en un video de vigilancia difundido por el Departamento de Policía de Filadelfia (PPD), que muestra al sospechoso forzando el contenedor de donaciones, una fuente clave de apoyo para la comunidad parroquial, especialmente en esta época del año.

El sacerdote escuchó ruidos desde su residencia

Según el reporte policial, el sacerdote residente se encontraba en su dormitorio, ubicado en el segundo piso sobre la iglesia, cuando escuchó un fuerte ruido proveniente del área de culto. Al bajar, observó a un hombre desconocido intentando abrir la caja de donaciones.

Al notar la presencia del sacerdote, el sospechoso huyó del lugar sin lograr llevarse ningún objeto.

El contenedor estaba vacío

El PPD confirmó a Fox News Digital que la caja de recolección estaba vacía en el momento del incidente, por lo que no se reportaron pérdidas materiales.

El individuo fue visto por última vez huyendo hacia el norte por Germantown Avenue, de acuerdo con las autoridades.

Descripción del sospechoso

La policía describió al sospechoso como un hombre negro, calvo, que vestía una sudadera con capucha roja, jeans azules y zapatillas blancas. La División de Detectives del Noroeste continúa investigando el caso.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse al individuo si lo reconoce y a comunicarse de inmediato con el 911 para aportar cualquier información que ayude a su identificación.

