Un hombre de Texas pretendía brindar apoyo a ISIS y fue engañado por un agente encubierto

Un hombre de Midlothian ha sido acusado de intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera tras llevar materiales para fabricar bombas a un individuo que creía que pertenecía a ISIS, informaron las autoridades.

John Michael Garza Jr. fue acusado en una denuncia federal por terrorismo internacional, según el fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould.

De acuerdo con la denuncia, Garza llevó componentes para fabricar bombas a una reunión el 22 de diciembre, pero todo se trataba de una operación encubierta del FBI.

“En realidad, Garza se reunió con un agente encubierto del FBI”, detalla un comunicado de prensa. “Durante la reunión, Garza le explicó cómo mezclar los componentes y se ofreció a enviar un video instructivo explicando cómo construir la bomba”. Garza fue arrestado tras salir de la reunión.

Todo comenzó en octubre, según las autoridades federales, cuando un agente encubierto de la policía de la ciudad de Nueva York detectó una cuenta en redes sociales, que posteriormente se determinó que era de Garza, tras varias cuentas pro-ISIS. Cuando el empleado de Nueva York contactó a Garza, se describió como un mexicano-estadounidense de 21 años residente en Texas.

John Michael Garza, Jr., an alleged ISIS sympathizer, has been federally charged in the Northern District of Texas with an international terrorism offense after providing bomb components and money to individuals he believed were acting on behalf of a designated foreign terrorist… pic.twitter.com/g8IATXycv9 — FBI Dallas (@FBIDallas) December 30, 2025

Actividad en línea revela la ideología de ISIS

Mientras el agente encubierto de Nueva York y Garza seguían chateando en línea, Garza compartió que se adhirió a la ideología de ISIS e incluso envió pequeñas cantidades de criptomonedas, creyendo que apoyaba causas de ISIS.

Garza envió a la oficina encubierta múltiples comunicados de prensa oficiales de ISIS, según informaron funcionarios federales, y pagó pequeñas cantidades de criptomonedas en noviembre y diciembre de 2025, creyendo que apoyaba causas de ISIS, incluyendo la compra de armas de fuego y otros materiales, según el Departamento de Justicia.

“Este caso es un testimonio de la increíble labor de nuestros agentes federales, quienes trabajan incansablemente para salvar vidas estadounidenses”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “La ideología tóxica de ISIS debe ser erradicada de raíz: cualquiera que intente cometer actos violentos en nombre de ISIS será encontrado, arrestado y procesado. No pueden esconderse de nosotros”, agregó.

“El anuncio de hoy subraya el compromiso del FBI con la lucha contra el terrorismo y demuestra nuestro trabajo continuo para desbaratar y frustrar complots terroristas contra el público estadounidense”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “Que esto sirva de advertencia a quienes planean perpetrar ataques contra Estados Unidos en nombre de organizaciones terroristas: serán llevados ante la justicia”.

Por su parte, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, agradeció la labor de los investigadores encubiertos de su departamento.

“Los cargos de hoy ilustran que las amenazas del terrorismo y la violencia extremista contra nuestra nación siguen siendo muy reales“, declaró Tisch. “El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) mantiene su compromiso de identificar, desmantelar y desmantelar estas redes desde su origen, antes de que puedan alcanzar sus fines asesinos. Cualquier persona que ponga en riesgo la vida de estadounidenses se enfrentará a la justicia y rendirá cuentas con todo el peso de la ley”.

