Autoridades de Texas confirman que el cuerpo hallado en un campo es el de la joven desaparecida en Nochebuena

El cuerpo hallado durante la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, quien desapareció tras salir de su hogar en Texas la mañana de Nochebuena, ha sido identificado como el de la adolescente desaparecida.

“La Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar ha identificado el cuerpo hallado ayer durante una búsqueda a campo abierto, como el de Camila Mendoza Olmos, de 19 años”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar (BCSO) en un comunicado.

Además, se determinó que se suicidó por una herida de bala en la cabeza, informó la oficina del sheriff.

Los agentes descubrieron su cuerpo en un campo “muy cerca” de la casa de Olmos, declaró el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, en una rueda de prensa el martes 30 de diciembre. Sin embargo, en ese momento afirmó que era “demasiado pronto” para confirmar si los restos pertenecían a Olmos, de 19 años.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar se hizo eco de los comentarios de Salazar, señalando que habían recibido el cuerpo, pero que estaban pendientes de examen e identificación.

Salazar añadió durante la rueda de prensa del martes que no se sospechaba de un crimen.

“Por lo que nos han descrito, parece que se trataba de una joven que atravesaba un momento muy difícil en su vida, con problemas emocionales”, continuó, señalando que, si bien nunca había recibido un diagnóstico formal, sí presentaba algunos “signos de depresión”.

La adolescente fue vista por última vez alrededor de las 6:58 a. m. del miércoles 24 de diciembre, cuando salía de la casa de su familia en el número 11000 de Caspian Spring, al noroeste del condado de Bexar, Texas, según BCSO.

En los días posteriores a su desaparición, varias agencias, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, participaron en la búsqueda de Olmos, comentó Salazar a ABC News.

Según la Oficina del Sheriff, una persona que se cree que es Olmos fue vista en el video de seguridad de la familia alrededor de las 7 a. m. de la víspera de Navidad, aparentemente buscando algo en su auto.

Los investigadores han dicho que creen que salió de la casa a pie, solo con las llaves de su auto y posiblemente su licencia de conducir, informó ABC News.

La madre de Olmos, Rosario, recordó al medio local KENS que ella y su hija estaban durmiendo cuando sintió que su hija se levantaba de la cama. Ella declaró al medio que 90 minutos después, al despertar, descubrió que su hija había desaparecido.

Sin embargo, el auto de la adolescente seguía estacionado en la casa familiar, y encontró el teléfono de Olmos sobre la cama.

“Lo puse a cargar y salí a buscarla”, declaró al medio. “Pensé que la encontraría como otras veces, caminando, y que volveríamos juntas a casa”.

