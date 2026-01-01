Decenas de muertos y al menos 100 heridos tras un incendio en un centro turístico de esquí en Suiza

Las autoridades en Suiza informaron que “varias decenas” de personas se presumen muertas y por lo menos 100 resultaron heridas tras un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza.

En una rueda de prensa, expresaron que las víctimas de la tragedia son de diferentes nacionalidades y se está trabajando para identificarlas. El ministerio de Exteriores de Italia citó a la policía suiza diciendo que hay unos 40 muertos que no han podido ser identificados por las quemaduras.

Muchos de los heridos también tienen lesiones “significativas” y quemaduras.

Se han enviado unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas al lugar de los hechos en Crans-Montana, cantón de Valais.

La unidad de cuidados intensivos del hospital en Valais está completamente llena, con pacientes siendo enviados a otros centros de cuidados para quemaduras.

Los funcionarios alertaron a la ciudadanía de tomar precauciones para no añadir presión adicional a los hospitales.

No se mencionó la causa del incendio, pero un fiscal local descartó que se tratara de un ataque.

Un testigo que habló con el canal BFMTV de Francia describió a las personas rompiendo las ventanas para huir de la conflagración, algunas gravemente quemadas. También contó de padres corriendo en pánico hacia el lugar para ver si sus hijos estaban atrapados adentro.

Otros testigos que vieron los hechos desde afuera en la calle los describieron como una película de horror y relataron como habían visto unas 20 personas tratando apresuradamente de escapar del humo y las llamas.

La policía divulgó un video tomado después del incendio que muestra la terraza del bar Le Constellation.

Hay mesas, asientos y cojines tirados por el recinto. Se cree que el incendio empezó en el piso inferior.

Getty Images: Las autoridades del cantón de Valais informaron que hay personas de varias nacionalidades afectadas por la tragedia.

Lo que se sabe hasta ahora

A eso de la 01:30 hora local (00:30 GMT) se registró un incendio “de origen indeterminado” en el bar Le Constellation en Crans-Montana.

Un joven que estaba dentro del bar expresó al noticiero 24 Heures, “dispositivos pirotécnicos instalados en botellas ordenadas (por clientes) en la discoteca habrían provocado un incendio en el techo”, que “habría estallado muy rápido”, desencadenando escenas de pánico.

Igualmente, un residente de Crans-Montana dijo al mismo noticiero que había “escuchado helicópteros toda la noche”. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos de qué iba todo. Y entonces vimos el humo.”

Getty Images. El área ha sido completamente acordonada mientras ser realizan los operativos de socorro e investigación.

En la rueda de prensa que posteriormente dieron las autoridades del Valais no se comentanaron las causas del incendio, pero testigos citados por los medios suizos culpan a los artefactos pirotécnicos.

El portavoz de la policía del cantón de Valais, Gaëtan Lathion, mencionó con anterioridad a la agencia AFP de “una explosión de origen desconocido”, pero no dio más detalles.

Algunas versiones sugieren que hay al menos 40 muertos, pero la policía ha limitado su información a “decenas”. Lo que destacaron es que hay muchas personas afectadas por la tragedia, probablemente de diferentes nacionalidades.

Expresaron que tomará algún tiempo para descubrir quiénes murieron y quiénes resultaron heridos y de dónde son.

El área ha sido completamente acordonada y se impuso un veto al tráfico aéreo sobre Crans-Montana para permitir el acceso exclusivo de los vehículos de socorro.

La policía manifestó en la rueda de prensa que todos los que están involucrados en la operación están “impactados” por este “momento doloroso”.

Police Cantonale Valaisanne. La policía divulgó las imágenes del interior del bar, con mesas y asientos tirados desordenadamente.

Police Cantonale Valaisanne

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.