Tragedia en Suiza: por qué el uso de pirotecnia puede ser mortal en espacios cerrados

El hecho registrado en Suiza durante la noche de Año Nuevo volvió a encender las alertas sobre el uso de bengalas y otros elementos pirotécnicos en celebraciones masivas. El episodio expone un problema recurrente: artefactos diseñados para señalización o uso técnico que se emplean en contextos festivos para los que no están preparados.

Las bengalas generan calor extremo, humo denso y chispas incandescentes, una combinación especialmente peligrosa en espacios concurridos. En celebraciones como Año Nuevo, donde hay grandes concentraciones de personas y condiciones que reducen la capacidad de reacción (ruido, alcohol, poca visibilidad), un incidente menor puede escalar rápidamente y tener consecuencias graves.

Autoridades y especialistas en seguridad coinciden en que el riesgo no depende solo del artefacto, sino del entorno: multitudes, salidas limitadas, materiales inflamables y tiempo de respuesta reducido. La tragedia ocurrida en Suiza funciona así como un recordatorio de por qué el uso de bengalas está prohibido o estrictamente regulado en numerosos países y eventos públicos, y de la importancia de respetar las normas de seguridad para evitar tragedias evitables.

Tragedia en Suiza: qué se sabe hasta ahora

La madrugada del 1° de enero de 2026, una celebración de Año Nuevo en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en los Alpes suizos, terminó en una tragedia de grandes proporciones. El incendio se desató alrededor de la 1:30 a.m. dentro del local conocido como Le Constellation, donde cientos de personas ?principalmente jóvenes y turistas? se reunían para festejar la llegada del Año Nuevo.

Las autoridades suizas informaron que más de 40 personas murieron en el siniestro y alrededor de 100 resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras graves o por inhalación de humo. El número de víctimas podría ajustarse a medida que continúen las labores de identificación.

Las primeras investigaciones descartan que se trate de un ataque deliberado, y las autoridades han iniciado pesquisas para determinar las causas precisas del fuego. Informes preliminares sugieren que podría haberse originado a partir de llamas de un artefacto festivo que prendió materiales inflamables en el techo bajo, generando un efecto de combustión súbita (flashover) que intensificó el desastre.

La respuesta de emergencia fue masiva, con helicópteros, ambulancias y equipos de rescate movilizados para atender a los heridos y evacuar a los sobrevivientes. Las instalaciones hospitalarias de la región se vieron rápidamente desbordadas.

Por qué las bengalas pueden ser peligrosas y cuáles son los riesgos

Las bengalas suelen asociarse a celebraciones deportivas, manifestaciones o festejos populares, pero su uso conlleva riesgos graves para la salud y la seguridad, especialmente cuando se encienden en espacios cerrados o con alta concentración de personas.

Aunque muchas veces se las percibe como un elemento festivo, en realidad son artefactos pirotécnicos diseñados para emitir luz intensa, calor extremo y humo denso.

Temperaturas extremas y quemaduras

Una bengala encendida puede alcanzar temperaturas superiores a los 1.000 grados Celsius. El contacto directo con la piel provoca quemaduras graves en segundos, y las chispas o restos incandescentes pueden causar lesiones incluso a personas que no la están manipulando. La ropa sintética se inflama con facilidad y agrava el daño.

Riesgo de incendios

El calor que desprenden las bengalas puede encender materiales cercanos como papel, telas, banderas, butacas, vegetación o estructuras livianas. En espacios cerrados o con salidas limitadas, un foco ígneo pequeño puede transformarse rápidamente en un incendio de grandes proporciones.

Inhalación de humo y gases tóxicos

Las bengalas liberan humo espeso y compuestos químicos que, al ser inhalados, pueden provocar irritación en ojos y vías respiratorias, crisis asmáticas, dificultad para respirar y pérdida de conciencia. En lugares cerrados o mal ventilados, la acumulación de humo reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de pánico y estampidas.

Explosiones y fallas de fabricación

Aunque muchas bengalas están pensadas para uso de señalización, no para eventos masivos, pueden explotar o fragmentarse si presentan defectos de fabricación, se manipulan incorrectamente o se golpean. Estos fragmentos incandescentes pueden impactar contra otras personas y causar lesiones severas.

Multitudes y pérdida de control

En contextos con mucha gente, el uso de bengalas incrementa el riesgo de reacciones en cadena: empujones, caídas y avalanchas humanas. El fuego, el humo y la confusión reducen la capacidad de reacción y dificultan la evacuación, incluso en eventos organizados.

Por qué están prohibidas en muchos países

Debido a estos peligros, el uso de bengalas está prohibido o estrictamente regulado en estadios, recitales y eventos públicos en gran parte de Europa y otros países. Las sanciones suelen incluir multas elevadas e incluso penas penales cuando se pone en riesgo la vida de terceros.

Un riesgo que suele subestimarse

La combinación de calor extremo, fuego, humo tóxico y multitudes convierte a las bengalas en un elemento potencialmente letal. Lo que comienza como un gesto simbólico o festivo puede derivar en consecuencias irreversibles en cuestión de segundos.

Este tipo de accidentes vuelve a poner en foco la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar el uso de pirotecnia en contextos no controlados, donde los riesgos superan ampliamente cualquier intención celebratoria.

