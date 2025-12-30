Año Nuevo en Miami y Orlando: qué está abierto y cerrado el 1° de enero

El 1° de enero es feriado nacional en Estados Unidos y marca una jornada particular para quienes pasan las fiestas en Florida. Tanto en Miami como en Orlando, el Día de Año Nuevo 2026 combina playas, parques temáticos y centros comerciales abiertos con oficinas, bancos y servicios públicos cerrados o con horarios especiales. Saber qué funciona y qué no puede ahorrar tiempo, traslados innecesarios y contratiempos, especialmente para turistas.

A continuación, una guía clara y actualizada para organizar el primer día del año en estas dos ciudades clave de la Florida.

Miami recibe el Año Nuevo con fuegos artificiales gratuitos frente al mar. Crédito: AI | Impremedia

Puedes ver: Dónde ver fuegos artificiales gratis en Miami para recibir el Año Nuevo

Qué está abierto el 1° de enero en Miami

En Miami, el Año Nuevo 2026 se vive con ritmo relajado, pero la actividad comercial y turística no se detiene.

Las playas permanecen abiertas y son una de las opciones más elegidas para comenzar el año. Zonas como Miami Beach y áreas públicas frente al mar reciben tanto a locales como a visitantes desde temprano.

Los restaurantes, cafés y bares suelen abrir el 1° de enero, aunque muchos lo hacen con horarios reducidos o arrancan más tarde de lo habitual. En zonas turísticas, la mayoría de los locales trabaja con normalidad.

Los supermercados y tiendas de grandes cadenas suelen estar abiertos, aunque con horarios especiales. Es común que operen menos horas que un día regular, por lo que conviene verificar antes de ir.

El transporte público funciona, pero con frecuencia de domingo o feriado, lo que implica menos servicios y mayores tiempos de espera.

Qué está cerrado el 1° de enero de 2026 en Miami

Las oficinas gubernamentales y municipales no atienden al público durante el feriado.

Los bancos permanecen cerrados y no hay atención en sucursales.

El correo postal no realiza entregas ni atención al público.

Estos cierres aplican tanto en la ciudad como en el condado, por lo que cualquier trámite administrativo deberá esperar al día siguiente.

Qué está abierto el 1° de enero en Orlando

En Orlando, el Año Nuevo tiene un claro protagonista: el turismo.

Los parques temáticos operan el 1° de enero y, de hecho, suele ser una de las jornadas con mayor afluencia del año. Tanto Walt Disney World como Universal Orlando Resort mantienen sus puertas abiertas, aunque con horarios que pueden variar según el parque y la temporada. Algunas áreas pueden requerir reservas previas.

Los outlets y centros comerciales suelen abrir el 1° de enero, aprovechando el flujo turístico posterior a las fiestas. Es habitual que lo hagan con horarios similares a los de un domingo.

Restaurantes y cadenas de comida rápida funcionan con normalidad, especialmente en zonas cercanas a parques y hoteles.

Qué está cerrado el 1° de enero en Orlando

Al igual que en Miami, las oficinas públicas, bancos y servicios administrativos permanecen cerrados por el feriado federal.

Las dependencias estatales y municipales no ofrecen atención presencial.

Consejos clave para el 1° de enero en Florida

Verificar horarios: aunque muchos lugares abren, los horarios pueden cambiar según la ciudad o el local.

Evitar trámites: bancos y oficinas públicas no operan.

Planificar traslados: el transporte público tiene menor frecuencia.

Llegar temprano: parques temáticos y outlets suelen llenarse desde la mañana.

El Año Nuevo en Miami y Orlando combina descanso, playa, compras y entretenimiento, pero requiere algo de planificación. Con esta guía, el primer día del año puede aprovecharse al máximo, sin sorpresas y con la tranquilidad de saber qué está abierto y qué conviene dejar para después del feriado.

Te puede interesar:

Trump añade su cumpleaños como día de entrada gratuita a parques y elimina feriados de derechos civiles

Horóscopo de enero 2026: cómo tu signo debe comenzar año nuevo