Miami: pronóstico del tiempo para este jueves 1 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 1 de enero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y habrá cielos despejados, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 54 grados Fahrenheit (12ºC)

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:41 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 55 y los 72 grados Fahrenheit (13 y 22ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

