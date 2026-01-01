Pronóstico del tiempo en Dallas para este jueves 1 de enero

Este jueves 1 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 70 grados Fahrenheit (21ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y habrá escasa nubosidad. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 55 grados Fahrenheit (13ºC), con una probabilidad de precipitación del 5%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y el crepúsculo será a las 17:32 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 46 y los 73 grados Fahrenheit (8 y 23 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 4% por la mañana, 4% por la tarde y 4% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

