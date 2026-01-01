Ronda Política: Los retos de los latinos en un año electoral

Para California, el año que comienza será de gran intensidad política. Habremos de elegir gobernador y reemplazar a Gavin Newsom, a quien le toca dejar el cargo en enero de 2027 para irse a buscar la presidencia de Estados Unidos.

La gran pregunta es si un latino logrará colarse a la elección general y ser gobernador de California.

Cuatro demócratas latinos intentan hacer historia y alcanzar el reto: Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles; Xavier Becerra, exsecretario de servicios humanos y salud bajo la Administración Biden; Tony Thurmond, superintendente de educación; y el exasambleísta Ian Calderón. De estos, quienes cuentan con mayores posibilidades son los dos primeros. Muy probablemente porque poseen más experiencia y son los más conocidos.

Mientras que Villaraigosa está luchando con todo para no quedarse en el camino, y cada vez se le ve más activo, aprovechando cualquier espacio que lo haga notar; a Becerra lo hemos visto de más a menos. Eso nos ha dejado pensando en si no tirará la toalla en cualquier momento.

Asi que está por verse si Villaraigosa y Becerra, logran superar la primera prueba, la elección primaria de junio, de donde saldrá los dos candidatos con más votos para competir en los comicios generales de noviembre; y no estamos seguros de que logren avanzar, porque a pesar de sus desaciertos, la excongresista Kathy Porter sigue fuerte en los sondeos; y no se diga el nuevo demócrata que se ha sumado a la lista, el congresista Eric Swalwell. El fiel de la balanza lo podría ejercer el gobernador Newsom cuando se sepa a quién va a respaldar.

Los candidatos latinos tienen dos factores en contra; el primero que son cuatro, y eso diluye el voto latino, y las posibilidades de que tengamos un gobernador latino por primera vez en la historia moderna de California.

El segundo factor es una tendencia que no nos ayuda en nada y que es impulsada por la líder campesina Dolores Huerta y los socialistas democráticos en cuanto a que cualquiera nos pueda representar a los latinos sin importar las razas; esto echa por tierra décadas de lucha por elevar la representación latina en la esfera política.

Con ese cuento, nuestros candidatos podrían ser hechos a un lado de un plumazo, sin importar que el 40% de la población en el estado sea latina, y que poco más del 25% de los votantes sea latino.

Cónsules socialité

El naciente año se anticipa durísimo para la población inmigrante con un gobierno federal que busca cada día métodos más rudos para ahorcarlos y expulsarlos del país.

Ante esta escalofriante realidad, se necesitan cónsules que en lugar de dedicarse a organizar eventos sociales y a tomarse la foto con los líderes de siempre o los artistas que llegan de visita a Los Ángeles, como lo hace casi siempre el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González, sean más creativos y rompan el molde al que se han ceñido porque ya quedó rebasado.

Ya basta de tener cónsules socialité, y de jugarla a que no pasa nada. Los tiempos actuales requieren que se ponga una pausa a esa diplomacia elitista. No son momentos para fiestas y galas en la casa que todos los mexicanos pagan con sus impuestos en Los Ángeles, que es donde vive el cónsul González. Es tiempo de diplomáticos innovadores y que den el todo por el todo para defender a los inmigrantes. Eso de decir que tal o cual tema de defensoría no lo pueden hacer porque no está dentro de funciones, es una burla.

Los desafíos de Ugarte

No perdamos de vista este año a José Ugarte, quien podría convertirse en el sucesor de Curren Price y en el primer latino en ser concejal por el distrito 9 tradicionalmente representado por políticos afroamericanos, pero cuya cara poblacional ha cambiado de afro a latina.

Ugarte, quien ha trabajado por años junto a Price, tiene varios rivales, entre ellos al activista Jorge Nuño; la líder comunitaria Martha Sánchez; la organizadora Adriana Carrera; el director de una organización no lucrativa relacionada con las escuelas Elmer Roldan, el organizador Estuardo Mazariegos y el abogado de derechos humanos Chris Martin.

El mayor desafío para Ugarte es que no tiene el apoyo del grupo político dominante en el Cabildo y Ayuntamiento de Los Ángeles.