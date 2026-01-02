El fabricante del iPhone acelera su salto al auto eléctrico

La idea de que una empresa tecnológica entrara de lleno en la industria automotriz dejó de ser una simple especulación cuando algunos de los mayores nombres del sector empezaron a mover ficha.

Aunque el proyecto del carro eléctrico de Apple nunca llegó a materializarse, uno de sus socios industriales más importantes decidió aprovechar ese vacío para avanzar por su cuenta. Foxconn, el fabricante del iPhone, entendió que la transición hacia la movilidad eléctrica abría una puerta que no podía dejar pasar.

Foxconn tomó nota de las dificultades, pero también de las oportunidades. En lugar de insistir en un proyecto que nunca terminó de despegar, la compañía taiwanesa optó por aplicar su experiencia en manufactura a un sector que atraviesa una transformación profunda: el de los carros eléctricos. Hoy, ese viraje estratégico empieza a dar resultados concretos.

Foxconn y su ambición más allá de la electrónica

Formalmente conocida como Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Foxconn lleva más de una década buscando reducir su dependencia del ensamblaje de dispositivos electrónicos. Aunque su nombre está íntimamente ligado al iPhone, la empresa es consciente de que el crecimiento de ese mercado ya no ofrece las mismas tasas de expansión que en el pasado.

Su interés por la movilidad eléctrica no es reciente. En 2010, Foxconn ya participaba como proveedor de componentes para Tesla, una experiencia que le permitió familiarizarse con los estándares, ritmos y exigencias del sector automotor.

Con el tiempo, ese conocimiento se convirtió en un plan más ambicioso: fabricar vehículos completos, tanto para terceros como bajo una marca propia.

Foxtron, la marca con la que quiere competir

Ese objetivo tomó forma en 2021 con la creación de Foxtron Vehicles, una empresa conjunta con el fabricante taiwanés Yulon. Desde entonces, Foxtron ha presentado una gama sorprendentemente amplia de prototipos, que incluye sedanes, SUV, pick-ups e incluso un autobús eléctrico, dejando claro que no se trata de una apuesta puntual.

Uno de los desarrollos más avanzados es el Foxtron Model D, un SUV de siete plazas pensado para mercados internacionales. La compañía ha señalado que este modelo podría llegar a Estados Unidos en los próximos años, lo que evidencia su intención de competir fuera de Asia y medirse con marcas ya consolidadas en el segmento eléctrico.

Experiencia industrial y aprendizaje en Estados Unidos

Para afinar sus procesos productivos, Foxconn construyó una planta piloto en China, destinada a probar métodos de fabricación antes de escalar la producción.

A esto se suma un movimiento clave en su aprendizaje automotor: la adquisición de una antigua planta de General Motors en Lordstown, Ohio.

Aunque Foxconn terminó vendiendo esa instalación, la operación le permitió comprender desde dentro el ecosistema automotriz estadounidense, sus desafíos laborales, regulatorios y logísticos. Esa experiencia hoy se refleja en una estrategia más realista y alineada con las necesidades del mercado global.

La alianza con Mitsubishi marca un antes y un después

El anuncio que terminó de confirmar la seriedad del proyecto fue el acuerdo con Mitsubishi. Foxconn fabricará un vehículo eléctrico que se comercializará en Australia y Nueva Zelanda a partir de 2026, basado en el prototipo Model B desarrollado por Foxtron.

Esta alianza es especialmente relevante porque valida a Foxconn como socio industrial para una marca automotriz tradicional.

