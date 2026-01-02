El Tesla Model 3 Standard rinde más de lo prometido

Cuando se habla de autos eléctricos, hay una pregunta que aparece de inmediato en la mente de cualquier comprador potencial: ¿Hasta dónde llega con una sola carga? La autonomía sigue siendo el factor decisivo para muchos conductores que todavía miran con cautela la transición hacia la movilidad eléctrica.

Y aunque lo habitual es que las cifras reales se queden por debajo de las homologadas, de vez en cuando surge una excepción que rompe esa regla no escrita. Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con el Tesla Model 3 Standard.

La versión de acceso del sedán más popular de Tesla no solo se posiciona como la opción más asequible de la gama, sino que además ha demostrado ser más eficiente de lo que prometen sus cifras oficiales. Una combinación poco común en un mercado donde, por lo general, los modelos más baratos suelen ser también los más limitados en autonomía.

La versión más accesible del Model 3

El Tesla Model 3 Standard se comercializa en Estados Unidos desde un precio aproximado de $38,630 dólares, lo que lo convierte en la puerta de entrada a la gama del sedán eléctrico.

Para alcanzar esa cifra, Tesla ha optado por simplificar el equipamiento, prescindiendo de elementos que sí están presentes en versiones superiores, como la radio FM, la pantalla trasera de entretenimiento o los asientos ventilados.

Estas ausencias pueden resultar irrelevantes para algunos usuarios, pero para otros representan concesiones claras frente a las variantes más completas.

El Tesla Model 3, de los modelos más importantes de la compañía. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Donde sí se esperaba una diferencia más notable era en el apartado mecánico, ya que esta versión es la que cuenta con menor autonomía dentro de la familia Model 3. Sin embargo, la realidad ha demostrado que ese recorte no es tan significativo como cabría esperar.

Un resultado real por encima de lo homologado

El Model 3 Standard fue sometido a una prueba de autonomía por el medio especializado Edmunds, conocido por realizar mediciones independientes en condiciones que buscan reproducir un uso cotidiano del vehículo. El resultado fue, cuanto menos, llamativo: el sedán eléctrico logró recorrer 339 millas, lo que equivale a unos 545 kilómetros, antes de agotar por completo la batería.

Esta cifra supera con claridad la estimación oficial de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que sitúa la autonomía homologada en 321 millas, aproximadamente 516 kilómetros.

La diferencia supone un incremento real cercano al 5,6 % frente al dato oficial, algo poco habitual en este tipo de pruebas. Incluso si se compara con la cifra declarada bajo el ciclo WLTP, que es de 534 kilómetros, el resultado sigue siendo favorable.

Condiciones de prueba pensadas para el uso diario

Uno de los aspectos más relevantes del test es la metodología empleada. El recorrido combinó aproximadamente un 60 % de conducción urbana y un 40 % de trayectos por carretera, respetando los límites legales de velocidad y manteniendo el sistema de climatización activo a 22 °C durante todo el recorrido.

Este enfoque busca alejarse de escenarios ideales o poco realistas y acercarse a lo que experimenta un conductor medio en su día a día. Precisamente por eso, el hecho de que el Model 3 Standard haya superado sus cifras oficiales cobra aún más valor, ya que no se trata de un resultado obtenido en condiciones favorables o poco exigentes.

El Tesla Model 3, de cerca. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Consumo contenido y eficiencia destacada

El buen desempeño en autonomía va acompañado de un consumo energético especialmente ajustado. Durante la prueba, el Tesla Model 3 Standard registró un gasto medio de 23 kWh por cada 100 millas, lo que equivale a unos 14,3 kWh por cada 100 kilómetros.

Este dato mejora ligeramente la estimación oficial de la EPA, situada en 24 kWh/100 millas, es decir, alrededor de 14,9 kWh/100 km. En la práctica, estas cifras confirman que Tesla ha logrado optimizar al máximo la eficiencia de esta versión, incluso por encima de lo esperado para el modelo más básico de la gama.

Una capacidad de carga que también convence

La sorpresa positiva no terminó con la autonomía. Edmunds también evaluó el comportamiento del Model 3 Standard en carga rápida, donde el vehículo alcanzó una potencia media de 89 kW.

Esto se traduce en la recuperación de aproximadamente 387 millas de autonomía por hora de carga, equivalentes a unos 623 kilómetros por hora.

Aunque este resultado queda por debajo del obtenido por versiones más caras, como el Model 3 Long Range —que en pruebas anteriores alcanzó alrededor de 456 millas por hora, unos 734 kilómetros por hora—, sigue siendo una cifra competitiva dentro de su segmento y coherente con su posicionamiento como versión de acceso.

