Maduro dice que está abierto a dialogar con EE.UU. sobre narcotráfico

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró el jueves su disposición a dialogar con Estados Unidos sobre el tráfico de drogas e inversiones petroleras, tras semanas de una creciente campaña de presión contra su gobierno.

En una entrevista pregrabada con la televisión estatal venezolana Telesur que el presidente le concedió al periodista español Ignacio Ramonet -exdirector de Le Monde Diplomatique y actual consejero editorial de Telesur- Maduro afirmó estar dispuesto a dialogar con EE.UU. “donde y cuando quieran”.

“(Hay que) empezar a conversar en serio, con datos en la mano, y el gobierno de EE.UU. lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, dijo el presidente venezolano.

En los últimos tres meses, las fuerzas estadounidenses han estado atacando embarcaciones sospechosas de contrabandear narcóticos a través del Caribe y el Pacífico oriental.

En total, se han producido más de 30 ataques contra embarcaciones como parte de la “guerra contra las drogas” del gobierno de Trump, con más de 110 muertos desde que EE.UU. llevó a cabo su primer ataque contra una embarcación en aguas internacionales el 2 de septiembre.

El ataque más reciente se produjo el miércoles, cuando dos embarcaciones que presuntamente transportaban drogas fueron atacadas, matando a cinco personas a bordo, según el ejército estadounidense.

La entrevista de Maduro ocurre el mismo día que el gobierno venezolano anunció la excarcelación de 88 personas detenidas tras las elecciones del 28 de julio del año pasado, en las que la oposición denunció fraude, y una semana después de que otras 99 personas fueran excarceladas en Navidad.

“Gran explosión”

En la entrevista, Maduro evadió una pregunta sobre una declaración del presidente Donald Trump, quien afirmó que EE.UU. había atacado un puerto en Venezuela, el primer ataque de este tipo dentro del país, presuntamente perpetrado por la CIA.

El lunes, Trump afirmó que EE.UU. había llevado a cabo un ataque contra una “zona portuaria” vinculada a presuntos barcos narcotraficantes venezolanos, lo que provocó una “gran explosión”.

Según CNN y el New York Times, la operación fue llevada a cabo con drones de la CIA, según fuentes cercanas al operativo. De confirmarse, sería la primera acción estadounidense conocida dentro de Venezuela.

Pero Maduro se mostró evasivo en la entrevista. Al preguntársele si podía confirmar o desmentir el ataque, Maduro respondió: “Podríamos hablar de esto en unos días”.

“Lo que yo sí te puedo decir es que nuestro sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz”.

Reuters: Las fuerzas estadounidenses han estado atacando embarcaciones sospechosas de contrabandear narcóticos a través del Caribe y el Pacífico oriental durante los últimos tres meses.

Además del narcotráfico, Maduro también se mostró abierto a dialogar sobre petróleo y migración.

“Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”, señaló Maduro.

“¿Cuál es la meta del gobierno actual de EE.UU.? Ya lo han dicho. Ya lo han dicho. ¿Eh? Agarrarse todo el petróleo de Venezuela (…). El oro. Las tierras raras. Las riquezas de Venezuela”.

El presidente estadounidense ha duplicado la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y ha anunciado que designará al gobierno chavista como Organización Terrorista Extranjera (OTE).

El mandatario venezolano ha negado vehementemente ser un líder de un cártel y ha acusado a EE.UU. de usar su “guerra contra las drogas” como excusa para intentar derrocarlo y apoderarse de las vastas reservas petroleras de Venezuela.

“Queremos respeto al derecho internacional. Y esperemos las semanas y los meses que están por venir, y que la sociedad estadounidense, la sociedad mundial, pueda ir generando respuestas para disipar y acabar con toda esta amenaza”.

Actor “menor”

En los últimos meses, Trump se ha centrado en combatir el flujo de drogas, especialmente fentanilo y cocaína, a EE.UU.

Expertos en antinarcóticos afirman que Venezuela es un actor relativamente menor en el narcotráfico mundial, actuando como país de tránsito para el contrabando de drogas producidas en otros países.

Su vecino, Colombia, es el mayor productor mundial de cocaína, pero se cree que la mayor parte ingresa a EE.UU. por otras rutas, no a través de Venezuela.

Getty Images: El gobierno de Trump no ha aportado pruebas de que los barcos atacados transporten drogas.

Desde entonces, EE.UU. ha incautado dos petroleros venezolanos y ha perseguido a un tercero.

El gobierno de Trump ha presentado sus operaciones contra presuntos botes cargados con drogas como un conflicto armado no internacional contra los narcotraficantes, pero expertos legales afirman que podrían estar violando las leyes que rigen este tipo de conflictos.

EE.UU. no ha aportado pruebas de que los barcos atacados transporten drogas. Sin embargo, el Comando Sur de Estados Unidos insistió esta semana en que “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico”.

*Con información adicional de Chris Graham, de BBC News.

