Primer sismo del año en México: Reportan epicentro en Guerrero y se sintió en varios estados
Las alarmas comenzaron a sonar en los teléfonos celulares, y segundos después el movimiento se percibió en varias regiones
Apenas a dos días de iniciado el año 2026, México experimentó el primer sismo del año la mañana de este viernes.
En punto de las 7:58 am. las alarmas comenzaron a sonar en los teléfonos celulares, alertando a la población para tomar las precauciones necesarias.
Unos 10 segundos después se percibió en distintas regiones, incluyendo el estado de Guerrero (donde ocurrió el epicentro), Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, entre otras.
Poco después el sismológico nacional dio a conocer que el movimiento tuvo una magnitud preliminar de 6.5, a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.
Tras la activación de la Alerta Sísmica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició el protocolo de seguridad en la capital del país con el sobrevuelo de 5 helicópteros, detectando hasta ahora solo algunos cortes de energía.
Asimismo, se activaron los protocolos de Protección Civil en los 125 municipios del Estado de México, sin que hasta el momento se haya detectado algún daño.
La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum fue suspendida a la mitad, al escucharse la alerta sísmica. Tanto la mandataria como los reporteros salieron del salón donde se llevaba a cabo el evento.
Minutos después, la presidenta agradeció a la población por mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades. “Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera”, expresó.