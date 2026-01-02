Primer sismo del año en México: Reportan epicentro en Guerrero y se sintió en varios estados

Apenas a dos días de iniciado el año 2026, México experimentó el primer sismo del año la mañana de este viernes.

En punto de las 7:58 am. las alarmas comenzaron a sonar en los teléfonos celulares, alertando a la población para tomar las precauciones necesarias.

Unos 10 segundos después se percibió en distintas regiones, incluyendo el estado de Guerrero (donde ocurrió el epicentro), Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, entre otras.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/CjU4Mrq9cR — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

Poco después el sismológico nacional dio a conocer que el movimiento tuvo una magnitud preliminar de 6.5, a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Tras la activación de la Alerta Sísmica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició el protocolo de seguridad en la capital del país con el sobrevuelo de 5 helicópteros, detectando hasta ahora solo algunos cortes de energía.

Asimismo, se activaron los protocolos de Protección Civil en los 125 municipios del Estado de México, sin que hasta el momento se haya detectado algún daño.

🚨🌎 “Con calma, por favor” Así fue como la presidenta Claudia Sheinbaum percibió el sismo durante la mañanera y pidió desalojar sin pánico a los asistentes 🏃‍♂️🧘‍♀️ #Sismo #CDMX #AlertaSismica pic.twitter.com/RYF92NMmxu — POSTA CDMX (@POSTACDMX) January 2, 2026

La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum fue suspendida a la mitad, al escucharse la alerta sísmica. Tanto la mandataria como los reporteros salieron del salón donde se llevaba a cabo el evento.

Minutos después, la presidenta agradeció a la población por mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades. “Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera”, expresó.