Dallas: pronóstico del tiempo para este sábado 3 de enero

Este sábado 3 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos escasa nubosidad. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y el crepúsculo será a las 17:34 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 64 grados Fahrenheit (10 y 18ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

