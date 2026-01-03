LAPD lidera tiroteos y muertes 

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se convirtió en 2025 en uno de los más letales: en 46 incidentes donde se realizaron disparos, los agentes habían matado a 14 personas y herido a otras 23.

El número de incidentes de disparos representa un aumento de aproximadamente el 70% en comparación con 26 incidentes en 2024. El aumento constituye el total anual más alto para el LAPD desde 2015.

En varias oportunidades, la Junta de Comisionados de Policía ha solicitado al LAPD que proporcione más información sobre las circunstancias que provocaron el aumento de oficiales involucrados en disparos este año, especialmente, considerando que la tasa general de delitos violentos sigue disminuyendo en Los Ángeles.

El viernes 12 de diciembre de 2025, Jim McDonnell, jefe del LAPD autorizó la divulgación de los nombres del sargento argento Dennis Cunningham y del policía Isaiah Gálvez, quienes se involucraron en el tiroteo que acabó la vida de Alex Canizales, de 40 años.

Cunningham y Gálvez, de la División West Valley del LAPD en el área de Topanga respondieron a una llamada sobre un asalto con arma mortal en la cuadra 18900 de Sherman Way, alrededor de las 12:30 a.m. del 8 de diciembre.

Mientras hablaban con una víctima que había recibido un disparo, los agentes escucharon más detonaciones. Pidieron refuerzos y encontraron a Canizales, quien se encontraba en una tienda de conveniencia en la cuadra 18800 de Sherman Way.

Los agentes de patrulla de Topanga, que respondieron a la llamada de “Agente necesita ayuda”, se encontraron con Canizales armado con una pistola y se produjo un tiroteo con participación policial. Canizales estaba armado, recibió disparos y fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

“Es una situación triste y lamentable”, dijo Earl Ofari Hutchinson, líder afroamericano de derechos civiles y presidente de Los Angeles Urban Rountable. “La mayoría de estos tiroteos se podrían evitar; es decir, no es que no dispongan de un arsenal de armas no letales y tácticas de desescalada, además de que se presentan con un gran número de efectivos”.

Hutchinson enfatizó que ha visto a agentes de policía en ciudades europeas, incluso ante sospechosos armados, “someterlos, sin necesidad de matarlos”.

“¡Pero no nuestra querida policía de Los Ángeles!”, exclamó.

Nueva estrategia

El aumento de los tiroteos ha generado preocupación entre las autoridades, incluida la alcaldesa Karen Bass, y se produce a pesar de una disminución general en las tasas de delitos violentos en la ciudad durante el mismo período.

“Me sigue preocupando profundamente el reciente incremento en los tiroteos con participación policial”, dijo la alcaldesa, a La Opinión.

Bass señaló que se reunió con el jefe del LAPD, Jim McDonnell y que está trabajando junto con él y la Comisión de Policía para entender las causas de este aumento e identificar medidas que puedan reducir estos incidentes.

“Me preocupa particularmente como la salud mental de las personas puede estar influyendo en estos sucesos”, añadió. “Muchas veces, nuestra sociedad permite que la salud mental de las personas se deteriore de manera tan significativa que pueden convertirse en victima no perpetradores de delitos”.

La alcaldesa señaló que, desde que asumió el cargo ha trabajado para adoptar un enfoque integral de seguridad pública, invirtiendo en estrategias para derivar llamadas de servicio que involucren a angelinos en crisis hacia equipos de salud mental capacitados.

“Y eso continuará”, subrayó.

Sin embargo, Earl Ofari Hutchinson contradijo esa declaración, señalando que las enfermedades metales no son la razón “de los continuos y cuestionables tiroteos policiales”.

“La causa es una mentalidad arraigada en la cúpula del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que tolera y protege el uso de fuerza letal en casi todos los casos”, afirmó.

Agregó que “la disciplina laxa, la falta de capacitación, las políticas y procedimientos deficientes, y la impunidad contribuyen a que se dé luz verde a estos tiroteos cuestionables. Si la enfermedad mental, supuestamente presente en las víctimas de la violencia policial, fuera la verdadera causa, ¿por qué las autoridades municipales no exigen que consejeros, clínicos y expertos en salud mental capacitados participen obligatoriamente en cualquier intervención o encuentro en la calle? ¿Y acaso alguien se ha preocupado por la salud mental —es decir, el estrés, el manejo de la ira, la desorientación, etc.— de los agentes involucrados en estos tiroteos?

En el mismo sentido se manifestó Hamid Khan, director ejecutivo de la organización Stop LAPD Spy Coalition quien criticó a la policia angelina por “sus tácticas agresivas”, el aumento de los tiroteos y muertes a manos de los agentes, además de destacar “el fracaso de la capacitación en técnicas de desescalada”.

California líder nacional de civiles muertos a manos de las fuerzas del orden

A nivel nacional, organizaciones de seguimiento del uso letal de la fuerza policiaca informan de un elevado número de muertes de civiles en interacciones con las fuerzas del orden, lo que continúa una tendencia de varios años con más de 1,000 muertes anuales.

A finales de 2025, el total de muertes de civiles era de 1,379 personas, según la organización Mapping Police Violence. De ellos, 150 cayeron abatidos por las balas de policías en California; 116 en Florida, 113 en Texas, 59 en Arizona y 46 en Georgia.

Los afroamericanos en ciertas áreas de Estados Unidos tienen 2.9 veces más probabilidades que los estadounidenses blancos de morir a manos de la policía: 96 muertes por cada millón de habitantes; 45 entre los hispanos y 34 entre los blancos

El “arma” era un encendedor

El 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 3:34 a. m., agentes uniformados de la División Newton del LAPD detuvieron un vehículo por una infracción del código de tránsito cerca de la intersección de Gladys Avenue y 8th Street. Los agentes se acercaron al vehículo y hablaron con el conductor y el pasajero del asiento delantero.

Supuestamente, los agentes observaron la empuñadura de una pistola entre las piernas del pasajero. Al pasajero, posteriormente identificado como Ángel Elijah Cruz, de 38 años, se le ordenó que no se moviera.

Mientras daban instrucciones a los ocupantes, la División de Comunicaciones informó a los agentes que el vehículo había sido reportado como robado.

Los agentes solicitaron refuerzos y un supervisor. Llegaron agentes adicionales y a Cruz le dieron varias órdenes de no intentar alcanzar el arma.

El informe policial preliminar indica que “Cruz desobedeció las órdenes de los agentes y levantó la empuñadura de un objeto que se parecía a una pistola, lo que resultó en un tiroteo”.

Cruz fue sacado del vehículo y detenido sin incidentes. Posteriormente se descubrió que “el arma” era un encendedor de antorcha con forma de pistola. Fue enviado a un hospital y fichado por el delito de sacar un arma de fuego de imitación de forma amenazante, de manera que infunda miedo a otras personas, en este caso, los policías.

La munición no letal sí terminó en muerte

Hollywood: La División de Investigación de Uso de la Fuerza del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) está investigando un incidente con disparos en el que participó un agente, ocurrido en la División de Hollywood.

El 18 de diciembre de 2025, alrededor de las 3:45 p.m., agentes uniformados de la División Hollywood del LAPD respondieron a una llamada sobre un hombre que estaba sufriendo una crisis de salud mental en un complejo de apartamentos en la cuadra 1400 de North Bronson Avenue.

La persona que reportó el incidente afirmó que el hombre estaba armado con un cuchillo, amenazaba con suicidarse, “hablaba con fantasmas” y había dicho que mataría a cualquiera que se acercara a su puerta.

Con apoyo adicional, los policías entraron al edificio y se acercaron a la puerta del apartamento del hombre.

La información preliminar señala que anunciaron su presencia cerca de la puerta, y escucharon al sujeto gritando desde el interior del apartamento, quien abrió la puerta abruptamente.

“Los agentes se alejaron de la puerta e intentaron comunicarse con él nuevamente”, indica el informe del LAPD.

“Poco después, el sujeto salió repentinamente del apartamento y corrió hacia los agentes armado con un cuchillo de cocina grande”.

Mientras el sujeto se abalanzaba sobre los agentes, se produjo un incidente con disparos en el que participó el agente Antonio Gómez. El disparo de una munición no letal de 40 mm casi simultáneamente.

Aunque los agentes brindaron primeros auxilios al sujeto hasta que llegó el personal del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, fue declarado muerto en un hospital.

En el lugar de los hechos se recuperó un cuchillo de cocina y se registró como evidencia.

Fuertes críticas a la alcaldesa

Hamid Khan, director ejecutivo de la organización Alto al espionaje del LAPD (Stop LAPD Spying Coalition), un fuerte crítico de las autoridades del orden recordó que en la última reunión de la Comisión de Policía se habló de que la gente que resultaba herida o perdió la vida portaba armas blancas y cosas por el estilo.

“Pero, cuando uno empieza a analizar el uso de armas blancas a lo largo del tiempo, a alguien que le dispararon o mataron resulta que sostenía un tenedor de plástico”, dijo Khan. “Esto confirma lo que se dice, disparan primero y hablan después”.

A juicio del activista, con ese enfoque se demuestra “que con miles de millones de dólares que reciben, hubo toda esta parafernalia sobre la desescalada, la capacitación, etc. Hace siete u ocho años, cuando Matt Johnson era el presidente de la Comisión ¿Qué pasó con toda la capacitación para atenuar incidentes? “.

La segunda parte, -dijo- es que las condiciones sobre el terreno y la forma en que están configurados los programas se basan en la vigilancia del comportamiento y en algoritmos predictivos.

“Cuando todo eso se combina, les da a ellos [los policías] más razones para usar métodos aún más violentos. Y en lugar de apaciguar, crean todo un espectro de miedo, y luego empiezan a disparar a la gente”, dijo Hamid Khan.

“Así que, en primer lugar, no se trata de 46 tiroteos con participación de agentes y 14 muertos, sino de un 69% más que en 2024, algo que deberíamos considerar que podrían haber sido 46 personas muertas o más”, expuso.

Hamid Khan criticó la alcaldesa Karen Bass por abogar por más dinero para el LAPD.

“Hace apenas tres semanas, [Bass] fue al Concejo, y después de que se aprobara el presupuesto del año actual y todo estuviera acordado, ya estaban reconsiderando la situación, pero se hizo un arreglo para que se volviera a presentar el presupuesto ante el consejo municipal para darles dinero adicional”.

El costo real

El LAPD consiguió un de dólares para contratar a más personas. En la votación 9-6 votaron en contra los concejales Marqueece Harris-Dawson, Heather Hutt, John Lee, Traci Park e Imelda Padilla, quienes optaban por apoyar una propuesta de financiación de 4.4 millones de dólares presentada por Lee.

El administrador municipal, Matt Szabo, informó que el costo anual de los agentes adicionales ascendería a cerca de 24 millones de dólares. Los 4.4 millones de dólares iniciales cubrirían parcialmente los costos de contratación a mitad de año. Si el departamento contrata a 480 nuevos agentes, el costo aumentaría en más de 6 millones de dólares para la contratación a mitad de año y en aproximadamente 33,5 millones de dólares para los gastos anuales recurrentes.

“Siguen dándoles más dinero. Sigue recompensándolos. Y, para empezar, cuando [Karen Bass] asumió el cargo de alcaldesa, [los policías] recibieron aumentos salariales de entre el 25 y el 27%, y, ahora con su argumento sobre la salud mental, esto no es nada nuevo”.

“Recordemos que hubo un año en que agentes del LAPD dispararon a 48 personas, de las cuales 16 tenían problemas de salud mental conocidos. La pregunta para la alcaldesa Bass es: ¿qué tipo de inversiones se han realizado cuando las personas están pasando por traumas, o, por ejemplo, la falta de vivienda y el acceso fundamental a la atención de la salud mental?”.

De esa manera, el activista enfatizó que la única respuesta que se ofrece a los problemas de salud mental es la de los tribunales y que inicio el gobernador Gavin Newsom.

En 2023, el gobernador Gavin Newsom lanzó un nuevo programa destinado a revolucionar la forma en que los condados brindan atención de salud mental a algunos de sus residentes más vulnerables. El programa CARE Court ofrece una nueva vía para que los tribunales coordinen el tratamiento de salud mental y el tratamiento por consumo de sustancias, la administración de medicamentos y la búsqueda de vivienda para personas que sufren psicosis, incluidas aquellas que duermen en la calle.

“Creo que la alcaldesa Bass ha fracasado por completo en abordar algunos de los problemas fundamentales que sigue enfrentando la comunidad, y culpar a alguien por los tiroteos de la policia por una condición médica es absolutamente inaceptable porque ahora está culpando a la víctima, a una persona que ya sufre de problemas de salud mental”, dijo. “Lo que está haciendo es demonizar la salud mental. Eso es perverso. La salud mental es una condición médica. Así que para ella es un fracaso del liderazgo político”.

Dicho fracaso, según Hamid Khan es la presunta falta de reconocimiento de que la gente está sufriendo, y la ciudad de Los Ángeles está sufriendo, “sigue recompensando a la policía constantemente a través de programas que intrínsecamente y dentro de sí mismos, han generado más violencia estatal, más daño policial y, más impacto negativo en las comunidades”.