Laura Flores asegura que está lista para encontrar un amor “sano y auténtico”

Este 2026 marca un nuevo comienzo para Laura Flores en el ámbito personal, especialmente porque tras su polémica ruptura con el periodista Lalo Salazar está dispuesta a dejarse sorprender por el amor, así lo reveló en una entrevista reciente.

De acuerdo con sus declaraciones al programa “Sale el Sol”, la famosa compartió que los meses siguientes a su ruptura con el comunicador le dieron la oportunidad de reflexionar y reconocer lo que en verdad busca en una relación.

Como resultado, Laura Flores tiene claro que lo primordial es no saltar a un romance de forma apresurada: “Sí quiero enamorarme, hoy no, pero claro que sí. Estoy viva, tengo mi corazón, mis sentimientos y no quiero estar sola, pero tampoco quiero estar mal acompañada“, destacó ante los micrófonos.

Asimismo, dejó claro que de entregar su corazón nuevamente, lo hará desde una perspectiva más certera y sin prisas: “No se trata de tener miedo al amor, sino de saber bien lo que quiero y no dejarme llevar por presiones externas. Quiero algo sano y auténtico“, añadió.

Al ser cuestionada sobre el duro capítulo que vivió como resultado de su ruptura con Lalo Salazar, misma que se vio marcada por la polémica y los rumores de un supuesto altercado físico, Laura Flores aseguró que hoy por hoy toma esa experiencia como una oportunidad de aprendizaje.

“Yo no cuento las caídas, cuento las levantadas. No importa cuántas veces me caiga, cuenta cuántas veces me levante“, compartió a las cámaras del show liderado por Gustavo Adolfo Infante.

