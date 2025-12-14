Lalo Salazar habla del romance que mantuvo con Laura Flores: “Es una mujer increíble”

El periodista Lalo Salazar utilizó sus plataformas públicas para enviar un claro y respetuoso mensaje dirigido a dos mujeres importantes en su vida: su expareja, la actriz Laura Flores, y su nueva compañera sentimental, cuya identidad prefiere mantener en privacidad.

En declaraciones al canal Tony Stars y a través de su cuenta de Instagram, Salazar se refirió al breve romance de poco más de tres meses que vivió con Laura Flores a inicios de 2025 —tras reencontrarse en el noticiero Despierta— como uno de los mejores recuerdos del año. “Laura es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito”, afirmó el conductor de Televisa.

Su pronunciamiento surgió, en parte, como una defensa ante los rumores y comentarios negativos que circularon sobre Flores tras confirmarse su nueva relación.

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores… Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia“, sentenció con firmeza, subrayando que todas las mujeres merecen respeto y admiración.

Aunque aclaró que el amor como pareja llegó a su fin hace cuatro meses y desde entonces no han tenido contacto, Salazar fue enfático: “Desgraciadamente, se acabó el amor… pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es… la sigo admirando, sí, mucho”. También desmintió versiones especulativas sobre las causas de la ruptura.

La posición de Laura Flores

Por su parte, Laura Flores, consultada por el programa ‘De primera mano’ sobre el nuevo romance de su ex, se mostró sorprendida por el comunicado público, ya que reveló que Salazar la tiene bloqueada en redes sociales y no puede ver sus publicaciones. No obstante, expresó una postitud positiva: “Qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida”.

La actriz, cuya amistad con Salazar se remonta a 2002 cuando coincidieron en el programa ‘Hoy‘, aprovechó para mencionar que, aunque ha salido con otras personas, no tiene interés en un noviazgo formal en este momento y prefiere enfocarse en sus proyectos profesionales.

Con un capítulo afectivo cerrado, pero lleno de aprecio mutuo, Lalo Salazar cierra el año dando la bienvenida a una nueva etapa sentimental. Pidió respeto y privacidad para su actual pareja, mientras dedicaba unas últimas palabras públicas a Flores: “Gracias, Laura, por todo lo que vivimos juntos, nos va a ir bien a los dos”.

