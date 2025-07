Lalo Salazar rompe el silencio y aclara rumores sobre su ruptura con Laura Flores

Luego de varias semanas de dimes y diretes como resultado de su ruptura con Laura Flores, el periodista Lalo Salazar decidió romper el silencio y aclarar de una vez por todas los rumores que rondan sobre el motivo detrás de esta decisión.

En una entrevista concedida al programa “Venga la Alegría” mientras realizaba una cobertura por las calles de la ciudad de México, el famoso confesó que si bien la relación llegó a su fin, le guarda cariño a la actriz por las enseñanzas que le dejó en el tiempo compartido juntos.

“Se acabó, pero la quiero mucho, aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona y una gran profesional; cuando se acaba, uno se pone triste, pero estoy seguro que le va a ir muy bien“, explicó ante las cámaras luego de intentar evitar el tema.

Al ser cuestionado sobre la supuesta reacción violenta de la histrionisa en un restaurante que habría terminado en amenaza con un cuchillo, el comunicador no dudó en desmentir esta versión de los hechos de forma contundente: “No, no, no, nada de eso, eso es mentira”, sentenció.

Asimismo, Lalo Salazar calificó como falsa la versión en la que se aseguró que él fue quien tomó la decisión de poner fin al romance a solo unos meses de haber dado inicio: “No, los dos llegamos a un acuerdo; pero sí decirle a Laurita que aprendí mucho con ella”, explicó.

La noticia de la ruptura entre Laura Flores y Lalo Salazar salió a la luz a principios del mes de junio, cuando la estrella de la pantalla chica la dio a conocer mediante una emotiva publicación desde su cuenta de Instagram.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr Eduardo Salazar terminó (…) Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo“, se sinceró.

Con las más recientes declaraciones, el comunicador pone fin a los señalamientos en su contra, así como la narrativa que se generó en redes sociales desde el anuncio de su separación.

Seguir leyendo:

• Laura Flores procede legalmente contra Martha Figueroa tras acusaciones sobre Lalo Salazar

• Laura Flores revela nuevos detalles sobre su ruptura con Lalo Salazar

• Laura Flores revela entre lágrimas que Lalo Salazar la bloqueó tras sufrir crisis de salud