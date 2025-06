Laura Flores revela entre lágrimas que Lalo Salazar la bloqueó tras sufrir crisis de salud

La actriz y cantante Laura Flores se abrió en una emotiva entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde compartió los dolorosos detalles del inesperado final de su relación con el periodista de Televisa, Eduardo “Lalo” Salazar. Entre lágrimas, la artista confesó que el quiebre ocurrió tras un episodio de salud que la desestabilizó emocionalmente.

Según explicó, durante un momento íntimo con Salazar, sufrió un ataque de hipoglucemia, condición con la que ha lidiado durante años. En medio de la crisis, Laura relató sentirse ansiosa, confundida y con síntomas físicos alarmantes como entumecimiento en las manos y mareos, lo que provocó una reacción de incomodidad por parte de su entonces pareja.

“Le dije: ‘Necesito comer, no me quiero desmayar’. Creo que lo asusté por cómo lo dije. Me respondió: ‘Sí, pero no me grites’. Yo le pedí perdón, pero él simplemente se fue”, compartió Flores visiblemente afectada.

Tras ese incidente, Laura nunca volvió a tener contacto con el periodista. Lo que más le dolió, según expresó, fue ser bloqueada en todos los medios de comunicación, quedando sin una explicación clara del distanciamiento.

Laura Flores y Lalo Salazar presumen su amor en la alfombra roja del estreno de la película “Mamá Reinventada”/México, 12 de mayo de 2025.

Crédito: Mezcalent.

“Fui bloqueada”

“Me sorprendió mucho. Fui bloqueada. No sé qué pasó. Me sentí en caída libre”, declaró con voz entrecortada.

Pese al dolor, la actriz aclaró que no busca culpar a nadie y que no considera a Salazar un “villano”. Más bien, acepta que ambos son seres humanos que reaccionan diferente ante situaciones inesperadas.

“Yo no quería casarme ni nada, solo buscaba un lugar bonito para mi corazón. Pero no se dio”, concluyó cont tristeza.

En redes sociales, Laura Flores también compartió un mensaje melancólico en el que reflexionó sobre las parejas que logran superar las adversidades, dejando entrever que aún intenta procesar lo ocurrido.

Además de esta entrevista, en otros encuentro con la prensa mexicana, Flores ha dejado ver lo difícil que está siendo para ella transitar esta ruptura.

De hecho, días atrás, en su cuenta de Instagram compartió: “Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo (…) Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”.

Los dos hicieron pública su relación el 26 de febrero de 2025 y después de diversos rumores de ruptura, todo terminó en este mes de junio y fue una decisión del periodista.

