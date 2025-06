Laura Flores revela nuevos detalles sobre su ruptura con Lalo Salazar

En medio de las especulaciones sobre el motivo de su separación con Lalo Salazar, la actriz Laura Flores rompió el silencio para desestimar de una vez por todas las versiones que rondan esta noticia. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su paso por el estreno de la obra de teatro “Alta Traición” que la histrionisa que ha participado en historias como “Vuelve a Mí” y “Las hijas de la señora García” negó la posibilidad de una reconciliación, pues el periodista fue contundente al dar fin a su romance: “Yo creo que no. Cerro la puerta y creo que la cerró con llave”, sentenció.

Con respecto a los rumores de infidelidad que se han generado en torno a su rompimiento, Laura Flores fue clara: “Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respetos, insultos, infidelidad, terceros que se metieran a opinar”, indicó frente a las cámaras.

Además, se dio el tiempo de desmentir a aquellos que afirman su relación con los hijos de Lalo Salazar fue el detonante de sus diferencias: “Sus hijos maravillosos y encantadores, su mamá y sus hermana, hasta la madre de sus hijos se expresaba bien de mí”, reiteró.

En su lugar, la estrella de la pantalla chica apuntó a que su separación habría sido resultado del poco compromiso de una de las partes: “¡Yo creo que uno de los dos amó más que el otro y ya, que también se vale!”, dijo para finalizar.

Con estas declaraciones, Laura Flores se mantiene firme en su postura de no generar polémica acerca de tórrido romance con Lalo Salazar. Y es que no podemos olvidar que en la publicación donde dio a conocer su “adiós” dejó claro que no piensa hablar en contra de él, pues siempre fue un caballero.

“Eduardo es un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo (…) Pero en el corazón, por mas que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”, contó en ese entonces desde su cuenta de Instagram.

