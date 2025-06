Laura Flores da positivo a Covid-19 por cuarta ocasión

En medio del revuelo que causó la noticia de su separación del periodista Lalo Salazar, la actriz Laura Flores ha reaparecido en redes sociales para comunicar a sus seguidores que atraviesa un difícil momento de salud tras ser diagnosticada con Covid-19 por cuarta ocasión.

La histrionisa que ha participado en historias como “Al Diablo con los Guapos” y “Café con Aroma de Mujer” dio este anuncio por medio de un video desde su cuenta oficial de Instagram.

“Les mando un beso de lejitos, me dio Covid (…) Me siento de la fregada“, se le escucha decir a la famosa dentro del audiovisual. Con respecto a los síntomas que la mantienen resguardada, indicó: “Me siento con frio y por eso me puse mi cebra aquí en la casa”.

A pesar de su diagnostico, la artista mexicano aseguró que se encuentra estable y siguiendo el tratamiento que su equipo médico le recomendó: “Lo bueno es que ya me dijo el doctor, ya fui con el doctor, y ya me dijo: ‘Esto no te va a matar, vas a salir adelante'”, explicó.

Con el humor que la caracteriza, Laura Flores pidió consejos a sus fanáticos para alejarse de “la mala racha” que atraviesa recientemente en diversos aspectos de su vida personal: “¿Alguna otra cosita? ¿Postre para llevar tal vez? Ah, ya sé, una limpia en Catemaco”, comentó.

Las respuestas a su anuncio no se hicieron esperar por parte de algunos amigos del medio artístico, así como de sus fanáticos más fieles. En la sección de comentarios se apreciaron mensajes en los que se le deseó una pronta recuperación.

“¿Cómo así Laurita? Cuídate mucho hermosa”, “Recuperate pronto mi Laurita hermosa. Un abrazo enorme”, “Ánimo Laurita , después de la tempestad viene la calma. Diosito tiene cosas buenas para ti” y “Vas a salir adelante, mucho ánimo”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

