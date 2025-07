Laura Flores procede legalmente contra Martha Figueroa tras acusaciones sobre Lalo Salazar

El nombre de Laura Flores no ha dejado de verse envuelto en polémica como resultado de los rumores sobre el motivo de su ruptura con Lalo Salazar. Una de las más recientes involucró a la periodista Martha Figueroa, quien aseguró que el romance se terminó a causa de un episodio de violencia a manos de la actriz.

“Yo lo que supe es que ella se puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, sino de que se puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones”, comentó la comunicadora desde su programa en Youtube, “Así se hacen los chismes”.

De cara a estas graves afirmaciones, Laura Flores ha decidido no dejar que las especulaciones escalen y confirmó que tomará acciones legales en contra de la periodista mexicana.

“Yo a estas alturas del partido creo que sí hubo, o sea, hay un límite que se rebasó definitivamente y lo digo yo que soy la afectada, pero lo han dicho otras personas, y yo no puedo hablar del tema porque el tema ya no está en mis manos, está en manos de un abogado“, declaró en un encuentro reciente con la prensa.

Al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a revelar el verdadero motivo detrás de su truene con el presentador de noticias, la reconocida histrionisa indicó que para ella ya se trata de un tema que quiere dejar en el pasado.

“Prefiero no hablar del tema porque ya está muy manoseado, está totalmente desinformado, las cosas no sucedieron así, pero a lo mejor en una de esas me llaman para la película de viernes 13, con el cuchillo, saco chamba de este desastre”, dijo para concluir su interacción con los medios.

Estas declaraciones se suman a lo dicho durante su participación en el programa matutino ‘Hoy’. Allí, aseguró de forma contundente que no permitirá que se hable de su vida de esa forma y sin fundamentos.

“Lo único que puedo decir es que sí me estoy asesorando legalmente. Yo no tengo ni una respuesta para la gente que no tiene escrúpulos, eso es lo que me entristece, cuando ni Lalo ni yo estamos hablando de eso. Hay que respetar tanto al señor Lalo Salazar como a la señora Laura Flores“, detalló al show de Televisa.

Martha Figueroa responde a presunta demanda de Laura Flores

Por su parte, la periodista enfrentó el anuncio de una posible demanda por parte de la actriz asegurando que compartió dicho testimonio con base a declaraciones de personas cercanas de Lalo Salazar.

“Me hago responsable de lo que dije porque sé cómo lo dije y sé por qué lo dije. Claro, Laura puede hacer lo que quiera, si quiere proceder o lo que sea”, dijo para luego enviarle sus disculpas. “Una disculpa sentida con el corazón a Laura Flores y a todos los que se han sentido ofendidos en algún momento“, finalizó.

