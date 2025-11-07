Laura Flores reacciona al nuevo romance de Lalo Salazar

A solo unos meses de haber protagonizado una polémica separación, Laura Flores y Lalo Salazar han dado vuelta a la página y disfrutan de nuevos capítulos en su vida sin importar el qué dirán. Tan es así, que el periodista ya ha decidido dar una nueva oportunidad al amor, misma sobre la que la actriz mexicana no dudó en compartir su opinión. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de historias como “Piel de Otoño” y “Siempre te amaré” abordó el tema y dejó claro que por su parte no existe ningún tipo de rencor hacia el comunicador, razón por la que le desea lo mejor en esta nueva etapa.

“¡Qué bueno!, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver“, recordó ante las cámaras del programa ‘De Primera Mano’.

Bajo esta misma tesitura, la estrella de la pantalla chica se dijo sorprendida ante la apertura de Lalo Salazar a compartir detalles sobre su vida amorosa: “Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado. Pero la verdad, todavía falta mucho para que me vean con alguien“, añadió durante su charla con la prensa.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de seguir los pasos de su ex pareja y darle una nueva oportunidad al amor, Laura Flores confesó que si bien no se cierra a la idea, por el momento no es una de sus prioridades: “Salí como con tres señores encantadores, pero nada”, finalizó.

Las declaraciones de la histrionisa surgen a solo unos días de la difusión de diversas fotografías de Lalo Salazar junto a una mujer desconocida en un bar. Y ante la creciente presión mediática, el famoso optó por confirmar su nuevo estatus amoroso, no sin antes defender públicamente a su ex pareja.

“Me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto. Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”, sentenció.

