Gonzalo García da la victoria al Real Madrid sobre el Betis con un hat-trick

El Real Madrid encontró en la cantera una respuesta contundente a sus necesidades ofensivas. Gonzalo García, delantero de 21 años, firmó un triplete en la goleada 5-1 sobre el Real Betis en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por la ausencia del lesionado Kylian Mbappé y por la necesidad del equipo de enviar un mensaje de autoridad tras el parón invernal.

El joven atacante aprovechó una de las pocas titularidades que ha tenido en la temporada para anotar sus tres primeros goles en La Liga. Formado en las categorías inferiores del club, García debutó con el primer equipo en noviembre de 2023 y ha ido sumando minutos bajo la conducción de Xabi Alonso, quien confió en él para ocupar el lugar del máximo goleador del campeonato.

“Fue un partido de ensueño para él”, dijo Alonso sobre su futbolista. “Jugar en el Santiago Bernabéu, primera temporada con el primer equipo y marcar un hat-trick. Quería marcar aquí y estoy contento por él y por cómo trabaja cada día, juegue o no. Tiene una actitud increíble y es un ejemplo fantástico de lo que significa ser canterano del Real Madrid”.

Gonzalo Garcia opens the scoring for Real Madrid 👏 pic.twitter.com/UBEcJtB8bN — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2026

Un triunfo necesario antes de la Supercopa

García abrió el marcador al minuto 20 con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Rodrygo, luego de desmarcarse en el segundo poste. Ya en el complemento, amplió la ventaja al controlar con el pecho y sacar una volea desde el borde del área para el 2-0. Poco después, Raúl Asencio aumentó la diferencia de cabeza tras un córner, también servido por Rodrygo.

GONZALO GARCIA WITH A BRACE OFF THE VOLLEY! 🔥 pic.twitter.com/BJhBIdmvGS — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2026

El Betis logró descontar en el minuto 66 por medio del colombiano Cucho Hernández, pero el impulso visitante fue breve. Gonzalo selló su triplete al 82, con un sutil toque de talón para definir un pase de Arda Güler, antes de ser sustituido entre una ovación cerrada del público. Fran García, su reemplazante, puso cifras definitivas en el tiempo añadido.

“He sido hincha del Madrid desde niño y pasé muchos años en la cantera, así que salir ovacionado por estos aficionados es un momento muy especial que se quedará conmigo para siempre”, expresó Gonzalo García. “Espero que vengan muchos más goles, muchas más victorias y un año especial para todos”.

BACK HEEL FLICK TO SECURE THE HAT TRICK!!



GONZALO GARCIA, LADIES AND GENTLEMEN! 👏 pic.twitter.com/47aSDFO94R — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2026

El triunfo permitió al Real Madrid mantenerse segundo en la tabla, a cuatro puntos del Barcelona, que había ganado 2-0 al Espanyol el día anterior. Villarreal, tercero, se ubica siete unidades por detrás, aunque con dos partidos menos disputados.

Más allá del resultado, la actuación sirvió para aliviar la presión que rodeaba al equipo antes del receso y para reforzar la confianza de cara a la Supercopa de España en Arabia Saudí. El conjunto blanco viajará a Yeda para enfrentar al Atlético de Madrid en semifinales, con el objetivo de disputar la final ante Barcelona o Athletic Club.

“Fue una victoria importante y merecida para empezar el año en casa”, añadió Alonso. “Arrancar así es clave, con calma y sensaciones positivas antes de la Supercopa”.

Sin Mbappé, el Real Madrid encontró soluciones propias y cerró una de sus presentaciones más convincentes del último mes, con un canterano como figura central y con la sensación de haber recuperado parte del pulso competitivo que necesitaba.



