Riqui Puig nuevamente pasa por operación de rodilla

El panorama vuelve a ser complejo para Riqui Puig y para LA Galaxy. El club confirmó este sábado que el mediocampista español fue sometido a una nueva cirugía de rodilla y se perderá, por segundo año consecutivo, una temporada completa en la Major League Soccer. La intervención fue necesaria para reparar nuevamente el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que ya lo había marginado de toda la campaña 2025.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Puig fue operado en Barcelona por el doctor Ramón Cugat, luego de sufrir un contratiempo durante el proceso de rehabilitación de la primera cirugía, realizada hace 13 meses. El Galaxy informó que el jugador apunta ahora a regresar recién para el inicio de la temporada 2027 de la MLS, un plazo mayor al que se había estimado inicialmente.

Riqui Puig has undergone a successful anterior cruciate ligament (ACL) reconstructive surgery on his left knee, just over a year after a similar procedure in late 2024. Puig is expected to make a full recovery and be ready to rejoin the team for the start of the 2027 MLS season.… pic.twitter.com/4jKu0b6w8l — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 3, 2026

“Puig se recupere por completo y esté listo para reincorporarse al equipo para el inicio de la temporada 2027 de la MLS”, señaló la franquicia angelina en un comunicado oficial, confirmando que el volante no estará disponible durante todo 2026.

Una ausencia que volvió a sentirse fuerte en LA Galaxy

Riqui Puig, de 26 años, sufrió la rotura del ligamento en la final de la Conferencia Oeste 2024 ante Seattle. A pesar de la lesión, continuó en el campo y fue parte del empuje final que llevó al Galaxy a conquistar su sexta MLS Cup, récord histórico del torneo. Sin embargo, esa lesión marcó el inicio de un largo período fuera de las canchas.

Sin Puig durante 2025, el equipo atravesó la peor temporada de su historia, con apenas siete victorias y una caída pronunciada en su rendimiento colectivo. El mediocampo perdió control y fluidez, y el ataque, basado en la posesión, se resintió de manera notable. El Galaxy marcó 23 goles menos que en 2024 y solo un jugador, Joseph Paintsil, alcanzó el doble dígito en anotaciones.

Antes de la lesión, Puig atravesaba el mejor momento de su carrera. En la temporada 2024 registró máximos personales de 13 goles y 15 asistencias, lideró la liga en toques y pases, y fue una de las piezas clave para que el Galaxy estableciera un récord de MLS con cuatro futbolistas anotando 10 o más goles. También fue elegido para el Equipo Ideal de la liga y participó en el MLS All-Star Game.

El club decidió no colocarlo en la lista de lesionados de larga duración durante 2025, con la esperanza de un eventual regreso. Esta vez, la situación es diferente: su baja prolongada abre la posibilidad de liberar un cupo de Jugador Designado. Puig, que percibió 5,78 millones de dólares la última temporada —uno de los contratos más altos de la MLS—, tiene vínculo con el Galaxy hasta 2027.

A nivel personal, el propio futbolista dejó un mensaje de optimismo tras la cirugía. “Espero volver pronto, mejor que nunca, y espero que me estén esperando”, escribió Puig en sus redes sociales, reflejando su intención de regresar fortalecido.

Mientras tanto, el Galaxy intenta recomponerse. Antes de conocerse la noticia, el club había tenido un receso productivo, incorporando al defensor Jakob Glesnes desde Philadelphia Union y firmando a Justin Haak como agente libre. Aun así, la nueva operación de Riqui Puig representa un golpe deportivo y simbólico para una franquicia que deberá aprender a competir, otra vez, sin su principal cerebro futbolístico.



Sigue leyendo:

· James Rodríguez supuestamente podría ser contratado por el Columbus Crew de la MLS

· El inoxidable Yimmi Chará podría regresar a la Liga MX

· Dani Alves podría volver al fútbol tras su paso por los Pumas de la UNAM