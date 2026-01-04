Sustancias químicas comunes entre factores por los cuales algunas mujeres desarrollan endometriosis

Una investigación publicada en el European Journal of Human Genetics explora la relación entre variantes genéticas heredadas y la exposición a contaminantes modernos como factores de riesgo en el desarrollo de la endometriosis.

Aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva padecen endometriosis, una enfermedad que causa dolor e inflamación. Su diagnóstico temprano es complicado, lo que genera un tratamiento inadecuado en muchos casos.

Las ecografías a menudo no detectan signos sutiles de la enfermedad. La percepción común del dolor pélvico durante la menstruación contribuye a los diagnósticos tardíos.

Variantes genéticas y exposición química

Los investigadores identificaron seis variantes genéticas en mujeres diagnosticadas con endometriosis. Muchas de estas variaciones se asocian a genes que reaccionan negativamente a productos químicos comunes en el entorno.

Los estudios sugieren que la combinación de factores genéticos y exposiciones ambientales puede afectar el sistema inmunológico, propiciando inflamaciones que complican la condición.

Hacia un diagnóstico temprano

El estudio representa un paso importante en la conexión entre genética y medio ambiente. Los investigadores aspiran a identificar grupos vulnerables con mayor antelación y mejorar la atención a las pacientes.

La doctora Amelia Warren, quien dirigió el estudio como parte de su maestría en la Universidad de Bournemouth, y su colega Anna Mantzouratou, investigadora visitante de esa misma casa de estudios, destacan la importancia de visibilizar a las mujeres con endometriosis, subrayando que la comprensión de la enfermedad está evolucionando, y se están haciendo esfuerzos para mitigar su impacto.

Síntomas de la endometriosis

Los síntomas más comunes de la endometriosis, aparte del dolor pélvico, incluyen infertilidad, períodos menstruales abundantes y dolor durante las relaciones sexuales.

Dolor menstrual intenso. La dismenorrea, o cólicos menstruales severos que empeoran con el tiempo, afecta a muchas mujeres con esta condición. Este dolor puede extenderse a la espalda baja o abdomen.

Sangrado anormal. Se presenta manchado entre períodos o flujos menstruales muy intensos, lo que impacta la calidad de vida diaria.

Dolor asociado a funciones corporales. Incluye dolor al defecar, orinar durante la menstruación, o síntomas digestivos como hinchazón y fatiga.

Otros síntomas frecuentes. La infertilidad es un síntoma principal, junto con fatiga crónica y dolor en piernas o lumbalgia.

Papel de los contaminantes

Los contaminantes ambientales específicos, como los disruptores endocrinos, pueden contribuir al desarrollo de la endometriosis al alterar el equilibrio hormonal y promover inflamación crónica. Estos compuestos imitan o interfieren con hormonas como el estrógeno, favoreciendo el crecimiento anormal del tejido endometrial fuera del útero.

A continuación, detalles de mecanismos y ejemplos clave.

Disruptores endocrinos. Sustancias químicas como ftalatos, bisfenol A (BPA), PCBs (bifenilos policlorados), PBDEs (éteres difenil polibromados) y PFAS actúan sobre los receptores estrogénicos, generando estrés oxidativo y trastornos hormonales que facilitan la endometriosis. Estudios muestran que su exposición aumenta el riesgo al promover la adhesión e invasión celular del endometrio.

Metales pesados. El cadmio, plomo, arsénico y mercurio, presentes en agua contaminada, aire y alimentos, se acumulan en el cuerpo y elevan hasta tres veces el riesgo en mujeres con altos niveles sanguíneos. Inducen estrés oxidativo y daño folicular, exacerbando la enfermedad.

Contaminantes atmosféricos. Partículas PM2.5 y PAH (hidrocarburos aromáticos policíclicos) del aire provocan inflamación crónica y desbalance hormonal, asociándose con mayor progresión de la endometriosis. Exposiciones laborales a estos también contribuyen.

Otros factores. Dioxinas, pesticidas (OCPs) y filtros UV como benzofenona generan efectos similares mediante disrupción endocrina, con evidencia en estudios epidemiológicos de hasta 40 factores ambientales vinculados. Reducir exposición mediante políticas ambientales es clave para mitigar riesgos.

