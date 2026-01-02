Ejercicios prohibidos durante el primer trimestre de embarazo

Durante el primer trimestre del embarazo es crucial que las mujeres eviten ciertas actividades físicas para proteger tanto su salud como la del feto. La actividad física moderada es beneficiosa, sin embargo, actividades de alto riesgo deben ser eliminadas.

En este sentido, acá traemos unas recomendaciones de Bupa Salud de ejercicios que no deben hacerse durante este período, a fin de evitar molestias.

No obstante, es importante acotar que antes de iniciar o modificar cualquier actividad física o práctica deportiva, debe visitar a su médico de confianza.

Deportes de alto impacto y contacto

Los deportes que implican contacto físico o alto impacto, como el boxeo, kárate y futbol, deben evitarse debido al riesgo de lesiones y complicaciones como el desprendimiento de placenta.

Las mujeres embarazadas experimentan cambios en el equilibrio y la estabilidad, lo que aumenta la probabilidad de caídas y traumas.

Levantamiento de pesas y ejercicios de fuerza

El levantamiento de cargas pesadas incrementa la presión intraabdominal, lo que puede comprometer el suelo pélvico y disminuir el flujo sanguíneo hacia el útero.

Se recomienda evitar levantamientos olímpicos y el uso de técnicas como la maniobra de Valsalva.

Ejercicios que involucran saltos

Movimientos que impliquen saltos o impactos intensos pueden causar problemas en el suelo pélvico, así como molestias lumbares.

Actividades como correr a alta intensidad y ejercicios pliométricos son desaconsejados.

Posturas que comprimen el abdomen

Ejercicios que ejercen presión sobre el abdomen, como abdominales tradicionales y algunas posturas de yoga, deben ser evitados para asegurar el bienestar del feto.

La compresión excesiva puede causar molestias o comprometer el suministro de oxígeno al bebé.

Ejercicios en posición supina

Permanecer acostada boca arriba puede limitar el retorno venoso y afectar la oxigenación, por lo que ejercicios como el press de banca plano deben ser evitados en el segundo trimestre.

Aunque algunas mujeres pueden no notar molestias inmediatas, estar prolongadamente en esta posición afecta tanto el bienestar materno como fetal.

Buceo y actividades a gran altitud

El buceo y la práctica de deportes a gran altitud presentan riesgos significativos para el feto debido a cambios en la presión y la disponibilidad de oxígeno, por lo que es aconsejable abstenerse de estas actividades.

Estas prácticas implican un riesgo significativo de estrés descompresivo para la madre y para el feto, llegando incluso a causar síntomas graves como taquicardia o paro cardíaco.

Ejercicios con riesgos de caídas

Las actividades que aumentan el riesgo de caídas, como el esqui, el patinaje y el ciclismo en terrenos difíciles, deben ser evitadas para prevenir lesiones graves tanto en la madre como en el feto.

Se sugiere buscar alternativas seguras para mantenerse activa.

También te puede interesar: