Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas.

La chavista dijo que acudió al acto “con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo” de su país luego de la que calificó como “una agresión militar ilegítima”, en referencia a los ataques de EE.UU., durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez es la nueva presidenta de Venezuela. Crédito: Pavel Golovkin | AP

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

Rodríguez aseveró también que no va a descansar “para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente”, así como para “garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”.

Delcy Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo a ejercer como presidenta encargada del país tras la captura de Maduro y Flores el pasado 3 de enero, acusados de narcoterrorismo y conspiración.

Sigue leyendo: