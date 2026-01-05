Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 05 de enero de 2026
Cambios en las conductas de amistades se harán bien evidentes, mi Leo, pues una que otra persona se va a alejar sin dar explicación y tú te quedarás pensando qué demonios pasó. No le busques tanto, que aquí hay chismes, envidias y gente sintiéndose menos que tú, creyendo que llevas ventaja. Y sí… la llevas, pero no es tu culpa que otros no le echen ganas. Aprende a soltar sin hacer drama, porque quien se va solo se quita.
Cuida mucho tu economía, porque gastos tontos, antojos innecesarios o compras por puro capricho podrían dejarte con el bolsillo temblando. No es que no te lo merezcas, pero todo con medida, como decía la abuela. También ojo con accidentes o caídas, no andes a las carreras ni confiándote de más, que el cuerpo cobra facturas sin avisar.
En el amor, si han existido problemas con tu pareja, bájale dos rayitas al orgullo y a los celos, porque la desconfianza ha sido la piedrita en el zapato que trae cojeando la relación. Si no arreglan eso, cualquier detalle se vuelve pleito. No dejes ciclos abiertos ni puertas mal cerradas, porque el pasado regresa cuando menos lo esperas… y generalmente a lastimar. La vida es corta, mi Leo, como para vivir quejándote o recordando lo que ya fue. Tu presente es lo único seguro, agárrate de ahí.
Sé tan perro o perra como tú decidas, pero con dignidad. Ya no estás para mentiras ni para gente que quiera verte la cara, y quien intente pasarse de listo contigo, simplemente que agarre camino. Tú sabes perfectamente cómo conseguir lo que quieres y, aunque digan misa, no te importa el qué dirán cuando tienes claro tu objetivo. Recuerda cuánto vales, lo que mereces y todo lo que has luchado. No te rebajes nunca más por nadie, que ya aprendiste a quererte… y eso, mijo o mija, no tiene precio.
VIRGO – 05 de enero de 2026
No te martirices por sueños que ahorita parecen imposibles, Virgo, mejor pon los pies bien firmes en la tierra y empieza a construir tu felicidad con lo que tienes hoy. La vida no se trata de sufrir de más, sino de aprender a elegir mejor. Es momento de ordenar tus sentimientos, tus pensamientos y sobre todo tus prioridades, porque cuando tú te aclaras, la vida sola empieza a acomodarse. Todo el esfuerzo que has hecho no será en vano, tarde o temprano se te va a regresar… y con intereses.
Vienen días grises y otros donde andarás muy pensativo, dándole vueltas a sueños y anhelos que quieres cumplir. Pero aquí va el jalón de orejas de señora: déjate de flojeras, porque los mejores años de tu vida podrían pasar mientras tú sigues dudando. Nadie va a venir a rescatarte, Virgo, tú solito tienes que ponerte las pilas y moverte.
Tu interés por lo material es parte de tu naturaleza, y no tiene nada de malo. Odias la miseria y la necesidad, y sabes bien que te has quemado las pestañas haciendo y deshaciendo para lograr estabilidad. Tú no viniste a sobrevivir, viniste a vivir bien. Ni siquiera el amor va a arruinar tus planes, porque cuando tienes metas claras, no hay corazón que te distraiga del camino.
Tu buena voluntad y tus buenos deseos te harán crecer más de lo que imaginas, pero ojo: no busques donde no debes, porque el que busca, encuentra… y a veces lo que encuentra no le gusta. En el amor vienen días de muchas dudas, especialmente si tienes pareja. Si no sientes confianza en quien tienes a tu lado, no sigas perdiendo tu tiempo ni tu energía, que el amor no debe dar más angustia que paz. Aprende a elegirte, Virgo, que cuando tú estás bien contigo, todo lo demás llega solito.
LIBRA – 05 de enero de 2026
Ya es momento, mi Libra, de soltar todo eso que te ha hecho daño, porque cargar con resentimientos solo te quita brillo y tú naciste para destacar, no para vivir apagado. Traes en la cabeza un negocio, un cambio laboral o una idea que no te deja dormir… hazlo de una vez. Tu mayor problema siempre ha sido pensar demasiado y no concretar. Acuérdate de lo que decía la abuela: “tanto pensar enfría el caldo”. Muévete, decide y deja de sabotear tus propios sueños.
Cuidado con seguir esperando algo que no va a llegar. No pongas tu vida en pausa por promesas vacías o personas que no saben lo que quieren. Empieza a vivir como se te dé la gana, sin pedir permiso ni andar dando explicaciones. Vienen días muy buenos para reflexionar sobre todo lo que has hecho, lo que has logrado y lo fuerte que te has vuelto después de cada caída.
Ojo con los chismes, porque sin darte cuenta te has ganado enemigos. La envidia anda suelta y lo que a ti te hace feliz, a otros les arde. No permitas que su mala leche te afecte; tú disfruta, sonríe y sigue avanzando. No voltees atrás, que ya dolió lo suficiente. El pasado ya no te define, solo te enseñó.
Ya no sabes vivir mirando hacia atrás, porque entendiste que ahí solo hay recuerdos y lecciones, no oportunidades. No hay tiempo para fracasos ni medias tintas, sabes bien cómo lograr tus objetivos y ya no te detienes por nadie. El amor, por ahora, pasó a segundo plano, y no está mal: primero tú, luego el resto. Se marca viaje y una pequeña pérdida de dinero, búscalo bien, no se perdió, solo no recuerdas dónde lo dejaste. Vienen días grises de mucha reflexión, pero también de grandes aprendizajes; cuestiones del pasado regresan con algo de dolor, sí, pero esta vez no para hundirte, sino para cerrarlas como se debe.
ESCORPIÓN – 05 de enero de 2026
Vienen días, mi Escorpión, en los que tendrás que tomar decisiones importantes, de esas que mueven el piso y te obligan a crecer. Solo no descuides esa parte que te hace feliz, porque si la abandonas por complacer a otros, dejarías de ser tú, y eso jamás termina bien. Se avecina un cambio fuerte y positivo que te beneficiará mucho en lo económico, así que prepárate para recibir lo que has trabajado y aguantado.
En el amor, llega alguien que te va a mover todo, de cabeza a pies. Un amor intenso, de esos que no se olvidan fácil. Entrégate sin miedo, da todo, porque si no lo valoran, el problema no será tuyo. Tú sabes amar de verdad, y quien te pierda no volverá a encontrar a alguien que lo ame como tú. Tú sí puedes seguir adelante; otros no siempre.
Has decidido ser feliz y ya no piensas bajar la guardia por nada ni por nadie. Creer en ti será la llave de todo, porque cuando tú confías, el universo coopera. Es momento de poner en su lugar a toda esa gente que solo se te acerca por interés, conveniencia o pura hipocresía. No más favores mal pagados ni sonrisas falsas.
Cuida tu salud: dolores estomacales y cambios de humor podrían hacerse presentes y afectar tu entorno. Recuerda que muchos achaques vienen de pensamientos negativos, sueños frustrados, envidias guardadas y reproches que no has soltado. Limpia tu vida, mi Escorpión, piensa más bonito, suelta lo que no sirve, y sin darte cuenta empezarás a mejorar en todos los aspectos. Tu poder está en tu mente… úsalo a tu favor.
PISCIS – 05 de enero de 2026
Pon mucha atención, mi Piscis, porque volver al pasado no es opción. Si insistes en abrir esa puerta, lo único que vas a lograr es salir lastimado otra vez. En el amor traes mucha incertidumbre, dudas si esa persona es o no la correcta, y aunque tu corazón quiera justificarlos, sus hechos hablarán más fuerte que mil promesas. Observa bien, porque el amor verdadero no confunde, aclara.
Deja de martirizarte tanto en tus pensamientos, que no todo se resuelve dándole vueltas al mismo asunto. Todo tiene su tiempo y su momento, y si algunas cosas no han llegado es porque todavía no toca. No forces lo que no fluye. Una amistad cercana pasará por un momento complicado debido al término de su relación, y es muy probable que te busque para desahogarse o pedirte consejo; escucha, pero no cargues problemas que no son tuyos.
Vienen muchos cambios que te van a sacudir bonito, porque se te va a quitar lo ingenuo y por fin sabrás qué decisiones tomar. Has andado algo perdido o perdida, sobre todo en temas de amor y trabajo, pero esta etapa llega para aclararte el panorama. El día que mandes a la fregada a esa gente alcahueta que solo te busca por interés, empezarás a disfrutar lo que haces y lo que eres. Suelta esa basura emocional que solo te pone trabas. Tú tienes toda la capacidad de lograr cada uno de tus objetivos, aunque a veces dudes de ti.
No dejes nada para mañana, Piscis, el día indicado es hoy. Traes resentimientos atorados con personas de tu pasado, y si no sacas lo que traes dentro y no dices lo que sientes, eso se te puede ir al cuerpo. Insomnio, malestares y cansancio serán la consecuencia de callarte de más. Habla, suelta, sana… que tu paz vale más que cualquier recuerdo mal acomodado.
ACUARIO – 05 de enero de 2026
Es posible que recibas visitas inesperadas en los próximos días, gente que aparece sin avisar y te mueve emociones. Recuerda algo muy importante: jamás pagues con la misma moneda, porque tú no eres como esa gente. Aunque traes miedos rondando la cabeza —en lo laboral y en lo sentimental—, no permitas que te paralicen. El miedo no es enemigo, solo es señal de que algo está por cambiar.
Se marcan cambios drásticos y desprendimientos necesarios. Empezarás a soltar personas que traías como una carga, gente que te robaba la paz, la libertad y hasta el oxígeno, sin aportar nada bueno a tu vida. Y aunque al principio duela, después lo vas a agradecer. A veces soltar es la forma más grande de amor propio.
Es momento de concretar eso que traes en la cabeza. Deja de darle vueltas al asunto como trompo chillador. Si alguien te anda mareando o lubricando el tema sin definir nada, dilo claro y directo: o se arma o se suelta. Así dejarás de perder tiempo y energía en tonterías que no te llevan a nada.
Tu carácter últimamente no te ayuda, Acuario. Andas medio perdido, sin saber bien qué quieres ni qué necesitas. Si no te sientas a meditar y ordenar tu mente, los mejores años de tu vida podrían irse como agua entre los dedos. Tu pasado siempre será parte de ti, no puedes borrarlo, pero sí decidir qué tanto poder le das. Actúa, confía y deja que la vida te lleve a donde tenga que llevarte.
Si tienes pareja, cuidado con celos, chismes o posibles infidelidades, porque eso puede traer conflictos fuertes y más desconfianza. Pon las cartas sobre la mesa, habla claro y sin rodeos. No guardes nada, porque lo que se calla se pudre. Es momento de expresar lo que ambos sienten y decidir si van para adelante… o cada quien por su camino.
CAPRICORNIO – 05 de enero de 2026
Se marcan grandes posibilidades de emprender un viaje, mi Capricornio, pero aquí la señora consejera te jala la oreja: pon mucha atención a tus finanzas, porque no han estado del todo bien. Andas gastando como si el dinero naciera en maceta, comprando y comprando sin darte cuenta, y luego vienen los apuros. Aprende a administrarte mejor, que viajar bonito también requiere cabeza fría.
Cuida mucho tu estómago y tu alimentación. Evita comidas irritantes, desvelos y excesos, porque podrías terminar muy mal e incluso ir a dar al hospital. El cuerpo habla cuando ya no aguanta, no lo ignores. En el amor, en cambio, vienen frutos muy buenos y una etapa de consolidación; se marca un embarazo cercano dentro de la familia que traerá alegría y unión.
A veces te preocupas demasiado por personas que no hacen ni ven nada por ti, y eso te desgasta. Aprende a dosificar tu energía y a dar solo a quien también sabe dar. Se visualiza un accidente en un familiar, nada grave, pero sí para estar al pendiente. También aparece un amor imposible que podría tener un encuentro contigo y mover emociones que creías enterradas.
La vida te compensará con una oportunidad de viaje y con un evento importante donde podrían surgir propuestas laborales interesantes. Mantente atento. Un sueño revelador te mostrará la verdadera cara de una persona que te dañó y lastimó mucho; ábrele los ojos al mensaje, que no es casualidad.
No seas tan duro con quien no te hace nada, Capricornio. Muchas veces pagan justos por pecadores contigo, y luego te preguntas por qué se alejan. Pon tu vida en balance, reacciona y decide qué necesitas y qué ya no. El tiempo es tu mayor enemigo, y si no vas por tus sueños ahora, mañana puede ser demasiado tarde.
SAGITARIO – 05 de enero de 2026
Prepárate, mi Sagitario, porque una sorpresa llega en próximas fechas y te va a sacar más de una sonrisa. Se abren grandes oportunidades de empleo y mejoras salariales que te beneficiarán bastante, pero ojo: aprende a no contar tus planes a cualquiera. Hay gente envidiosa que con una mala vibra puede echar a perder lo que tanto te ha costado construir.
Familiares llegan de visita y una llamada o mensaje de una expareja o amistad te buscará para pedirte consejo. Si tienes hijos, será importante que empieces a verlos también como amigos; necesitan más confianza y menos regaños, aunque te cueste trabajo soltar el control.
Se marca un amor prohibido que te robará el aliento y te hará madurar de golpe, al punto de tener bien claro qué sí y qué no quieres en tu vida. Un plan que tenías en mente no saldrá como esperabas, pero no te frustres: a veces la vida acomoda las cosas mejor de lo que imaginamos.
Si estás soltero, un gran amor está por comenzar, pero cuidado, porque podrían repetirse patrones del pasado. No te sabotees ni permitas que viejas heridas vuelvan a sangrar. Aprende de cada golpe y no tropieces con la misma piedra nomás por costumbre.
Es momento de olvidar y perdonar a quien te dañó e hizo de tu vida un papalote. Sanar el pasado es necesario para que no siga agobiando tu presente. Y recuerda esto, Sagitario: si no aprendes a actuar por tus propios medios, irás a la guerra sin armas. Ya no necesitas que alguien más te levante… puedes hacerlo tú solito, y mejor que nunca.
ARIES – 05 de enero de 2026
No vuelvas a dudar de tu capacidad para concretar todo lo que te propongas, mi Aries. Nadie dijo que el camino sería fácil, pero tú siempre sales adelante y, cuando lo haces, lo haces en grande. Deja de poner en un trono a quien no se lo merece; no mendigues amor ni supliques cariño, que tú no estás para bajarte de nivel, y mucho menos por alguien que no movería ni un dedo por ti. El amor se comparte, no se ruega.
Vienen días de mucha reflexión acompañados de problemas de insomnio que deberás atender pronto. No ignores las señales de tu cuerpo, porque la mente cansada empieza a jugarte chueco. Cuida también tus finanzas: gastos innecesarios podrían desbalancearte, sobre todo por viajes o compras en otras ciudades. No es que no puedas, es que debes aprender a medir.
Habrá momentos en los que no sepas qué camino tomar, pero no te angusties: sueños premonitorios llegarán para darte pistas claras sobre lo que está por suceder. Confía en tu intuición, que rara vez se equivoca. Conoces bien las estrategias de tus enemigos, esos que solo buscan incomodarte o hacerte pasar un mal rato. Ya no eres ningún ingenuo; cuando ellos apenas van, tú ya diste tres vueltas, y por eso hoy te ríes de amenazas que antes te quitaban el sueño.
La vida no ha sido fácil contigo, Aries, pero aun así has logrado lo que has querido y te has comido lo que se te ha antojado. Ahora es momento de sentar cabeza y mirar las cosas con más madurez. Dios no te soltará la mano en ese sueño que traes, pero si tú no pones de tu parte, difícilmente se va a cumplir. La fe sin acción no camina, así que muévete.
TAURO – 05 de enero de 2026
Noticias relacionadas con amistades aparecerán en estos días y un evento de blanco se deja ver en próximas fechas, trayendo emociones encontradas. Llega también un dinerito extra que te caerá como anillo al dedo, junto con la oportunidad de un viaje muy bueno que te dejará grandes aprendizajes. Aprovecha, pero cuida tu salud: no vale la pena arriesgarla por algo que no te deja nada de provecho.
Vienen días de mucha reflexión y de pensar seriamente en cambios laborales. Sin darte cuenta, te convertiste en eso que juraste no ser, y no fue por gusto, sino por la gente que pasó por tu camino dejando traiciones y malos ratos. A base de golpes te volviste más frío que un hielo, y no te lamentes por eso: esa frialdad te protege, solo procura no hacer que paguen justos por pecadores.
Traerás muchos pensamientos rondando la cabeza. Si antes dudabas de la persona que tienes a tu lado, ahora tu mente comenzará a aclararse. La relación se fortalece y empezarás a entender que es momento de dar un paso más grande. Aprende algo muy importante, Tauro: no confíes en quien llega de la noche a la mañana y no trates como prioridad a quien solo te ve como opción.
El amor florecerá y traerá buenas noticias. Si no tienes pareja, la llegada de una persona de piel blanca te alegrará el día y moverá emociones que creías dormidas. Tus números de la suerte son 3, 5 y 0, úsalos con fe, que te abrirán caminos y atraerán buena fortuna.
GÉMINIS – 05 de enero de 2026
Aguas, mi Géminis, no dañes a nadie, porque cuando te la regresan, el golpe suele ser más fuerte y tú ya no estás para andar pagando karmas ajenos. Este es un momento clave para madurar, reconocerte y darte cuenta de quién eres y cuánto vales. Ya no estás para amores baratos, promesas a medias ni para perder el tiempo con gente que no sabe lo que quiere. Deja que el mundo ruede, tú haz lo tuyo y que te valga madre lo que los demás hagan con su vida, que bastante tienes con la tuya.
Si tienes hijos, ponles más ojo, revisa con quién andan y qué traen entre manos, porque podrías llevarte una que otra sorpresa. Un familiar caerá en cama, pero no te angusties de más, saldrá poco a poco adelante con cuidados y paciencia. Se marca también que dos amigas cercanas han estado hablando mal de ti, hay envidias bien marcadas; no expliques, no aclares, mándalas derechito a la chihuahua al baile y sigue tu camino.
Puedes parecer una pera en dulce, pero cuando te colman la paciencia eres capaz de voltear el mundo con tal de demostrar de lo que estás hecho. Ten cuidado con ese carácter que traes guardado, porque sin darte cuenta podrías lastimar o perder lo que más amas. La vida ha sido dura contigo, sí, pero le encontraste la maña y saliste a flote. No cobres venganza, que eso desgasta; la vida solita se va a encargar de poner a cada quien en su lugar. Recuerda algo importante: las oportunidades tienen fecha de vencimiento, así que si no concretas ahora, después ya no habrá pretextos.
CÁNCER – 05 de enero de 2026
Traes la intuición bien despierta, sobre todo a la hora de dormir, mi Cáncer. Pon mucha atención a tus sueños, porque podrías recibir mensajes o señales que te indiquen cómo mejorar tu situación. Recuerda que la vida solo es una y no se repite, así que aprende a disfrutarla, no te quedes con ganas de nada y agradece lo que llega, aunque sea poquito.
Llegarán noticias de una amistad que ha estado hablando de ti; no te enganches, deja que la gente hable, que el tiempo acomoda verdades. Si tienes pareja, la relación se ha enfriado por la monotonía, así que mueve las piezas, cambia rutinas y vuelve a encender el fuego antes de que se apague del todo. El amor también se trabaja, no nomás se espera.
Se asoma un amor de una noche, pero aquí va el consejo de señora: no aflojes tan rápido y llévate las cosas con calma, porque estás en una etapa donde podrías entregarte de más y salir lastimado. Cuida tu corazón. En casa, mueve la cama a una posición que te favorezca, coloca flores frescas para mejorar la energía y utiliza incienso de copal para que todo fluya a tu favor.
Una amistad te buscará para traerte chismes de exparejas y contarte sus dramas amorosos. Escucha y calla, no des tu opinión ni metas cucharada, porque por querer ayudar podrías terminar en problemas. A veces, Cáncer, el mejor consejo es el silencio.