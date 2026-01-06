Anuncian álbum póstumo de Vicente Fernández con banda y 25 artistas invitados

A solo unas semanas de cumplirse su cuarto aniversario luctuoso, se confirma que la herencia musical de Vicente Fernández se seguirá abriendo paso entre el público gracias al próximo lanzamiento de un álbum póstumo que reinterpreta sus clásicos a viva voz de un grupo de artistas de élite.

Según el anuncio compartido por el hijo mayor del cantante, el proyecto lleva por título “Tributo al rey, con banda” y cuenta con 25 temas que fusionan las voces de artistas consolidados y emergentes en la escena musical. Estaría disponible a partir de finales de este mes de febrero.

“Estoy muy agradecido con cada una de las personas que están en este disco y tenemos la seguridad de que va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre“, declaró Vicente Fernández Jr. en entrevista con Latinus.

Y es que la lista de colaboraciones incluye a figuras consideradas “referentes tradicionales” hasta estrellas de la nueva ola de exponentes del género regional mexicano. Algunos de los nombres que destacan dentro del proyecto son: Julio Preciado, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Ana Bárbara, Fuerza Regida, Yuri, Alejandro Fernández, “El Potrillo”, Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, por mencionar algunos.

Al reunir este gran repertorio de artistas, la familia del ‘Charro de Huentitán’ busca consentir a quienes siguieron la trayectoria de su padre en vida, así como acercar su obra a nuevas audiencias sin perder la esencia interpretativa y artística que hizo de Vicente Fernández una leyenda de la música mexicana.

“El objetivo es ofrecer nuevas reinterpretaciones que conecten a artistas consolidados con públicos jóvenes“, dijo el hermano mayor de Alejandro Fernández durante la entrevista. “El disco va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”.

Este anuncio surge a solo unas semanas de que Alejandro Fernández, “El Potrillo”, compartiera con el público otro de los proyectos que prepara junto a su familia y con el que buscan honrar el legado de Don Vicente y dar una mirada a su vida fuera de los escenarios.

“La teoría y la idea es hacerlo aquí en la casa, para que la gente pudiera venir y vivir la experiencia de donde vivía, donde dormía, donde comía, donde pasaba su tiempo libre (…) Hacer como algo ching*n o si no, llevarnos los muebles y hacerlo en una casona allá en Avenida Vallarta”, indicó en un encuentro con la prensa.

Al ser cuestionado sobre la fecha de apertura de dicho recinto, Alejandro indicó que este proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo.

