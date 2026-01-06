Hombre dispara contra adolescentes por una broma y hiere a un menor en Carolina del Norte

Un residente de Carolina del Norte fue arrestado y enfrenta múltiples cargos graves luego de admitir que disparó contra un vehículo ocupado por adolescentes que jugaban “ding-dong ditch” en un vecindario residencial. Uno de los menores resultó herido de bala en la pierna y permanece hospitalizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 de la noche del sábado en Statesville, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Iredell escucharon disparos mientras realizaban una parada de tráfico en un sector cercano, informaron las autoridades en un comunicado.

Al desplazarse hacia la zona de Absher Farm Loop para ubicar el origen de los tiros, los funcionarios recibieron simultáneamente una llamada al 911 que alertaba sobre una persona con una herida de bala en Castle Pines Lane, a poca distancia del lugar.

Vehículo baleado y cinco menores localizados

En el área, los agentes encontraron un vehículo desocupado detenido en la vía, con las puertas del lado del pasajero abiertas, vidrios rotos en el pavimento y aparentes impactos de bala en la carrocería.

Poco después, la policía localizó a cinco menores de edad escondidos en un campo cercano. Uno de ellos presentaba una herida de bala en la pierna, según confirmaron las autoridades.

El sospechoso se identificó como el tirador

Durante las primeras diligencias, los investigadores establecieron que el grupo de adolescentes se desplazaba por el vecindario cuando un individuo desconocido abrió fuego contra el vehículo.

Mientras recopilaban pruebas —incluyendo entrevistas a testigos y revisión de videos de vigilancia—, Craig Steven Mason se acercó a los oficiales y se identificó como el autor de los disparos, de acuerdo con el reporte policial.

Mason declaró que se encontraba durmiendo en su vivienda cuando fue despertado por ruidos fuertes en una casa cercana, lo que lo llevó a tomar su arma de fuego y salir al exterior.

Disparó contra un vehículo en movimiento

Según el testimonio recogido por los detectives, Mason afirmó haber visto un vehículo circulando por el vecindario sin las luces encendidas y disparó varias veces contra él al pasar frente a su casa.

El automóvil recibió cuatro impactos de bala, uno de los cuales alcanzó al pasajero menor de edad, causándole la lesión en la pierna.

Posteriormente, la investigación reveló que los jóvenes estaban participando en el juego conocido como “ding-dong ditch”, una broma en la que se toca el timbre de una casa y se huye, aunque las autoridades aclararon que no se acercaron a la residencia de Mason.

Múltiples cargos graves y sin derecho a fianza

El lunes, Craig Steven Mason fue arrestado y acusado de agresión con arma letal con intención de matar causando lesiones graves, cuatro cargos adicionales de agresión con arma letal y el delito grave de disparar contra un vehículo ocupado causando lesiones corporales graves.

El sospechoso permanece detenido sin derecho a fianza a la espera de su comparecencia ante un juez de distrito.

Víctima sigue hospitalizada

Hasta el lunes, el menor herido continuaba hospitalizado y bajo tratamiento médico, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Iredell declinó ofrecer comentarios adicionales, alegando que se trata de una investigación en curso.

