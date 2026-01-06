Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de enero de 2026

LEO

06 de enero de 2026

Se marca un posible reencuentro con una expareja, pero no te emociones de más, Leo, porque esto no llega para que regreses a comer la misma mie#rda de siempre, sino para que confirmes que ya sanaste, que lo que antes dolía hoy ya no mueve ni tantito el tapete. Y eso, mi vida, también es crecimiento. En lo económico se abre una puerta interesante, sobre todo si tienes en mente un negocio relacionado con comida, ahí puede estar la clave para mejorar tus ingresos, pero tendrás que ser constante y no rajar a la primera.

En el amor, si tienes pareja, bájale dos rayitas al control, no seas carcelero ni policía emocional. Aprende a respetar espacios porque el amor que se ahoga, se muere. No te deprimas por sueños que aún no se cumplen; acuérdate que nunca es tarde, el problema contigo casi siempre es la flojera mezclada con la inseguridad. Cuando te lo propones, puedes con eso y más.

Cuida mucho tu cuerpo porque se marcan accidentes leves, nada grave, pero sí evitables si andas más atento. Te enteras del rompimiento de una amistad cercana y aunque te saque de onda, será para bien. Ojo con colitis, inflamación y el estómago, aléjate tantito de lácteos y harinas, no seas necio. Una propuesta indecorosa va a ponerte a pensar de más, analiza bien antes de decir que sí, no todo lo que brilla conviene.

Si no te pones perruna y firme, la vida te va a revolcar, porque hay gente cerca que quiere aprovecharse de tu nobleza. Deja de creer en quien solo te genera dudas; el amor verdadero no confunde ni lastima. Es momento de mandar a la shingada a quienes solo están de adorno: empieza limpiando redes sociales y luego tu vida diaria. Cuando sueltas, Leo, la luz llega solita.

VIRGO

06 de enero de 2026

Las decepciones no se hacen esperar, Virgo, pero ya no te agarran tan sensible porque andarás en modo perro o perra, más fuerte, más frío y con menos ganas de sufrir por quien no vale la pena. Aun así, no te hagas pato con tu salud: ya bájale a la tortilla, a los chescos y a la tragadera emocional, porque has descuidado mucho tu cuerpo y luego andas quejándote. Quiérete más, que el cuerpo es el único que no te abandona.

En el amor, si esa persona con la que estás te impulsa a ser mejor, ahí es. No la sueltes por inseguridades ni por miedo; lucha por crear momentos bonitos y no solo por sobrevivir el día a día. Los juegos de azar se te marcan con buena suerte estos días, así que si te animas, hazlo con medida. En lo sexual andarás bien prendido, y si estás soltero o soltera, no te limites, no le debes explicaciones a nadie mientras no dañes a terceros.

Los cambios lunares van a despertarte los calores sabrosos y se ve una relación sexual intensa con una amistad, ojo con mezclar sentimientos si sabes que luego te clavas. También hay posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas, que podría dejarte buenos resultados si te organizas. Vienen cambios fuertes porque se te caerá la venda de los ojos: todo eso que no quisiste creer de una persona resultó ser verdad.

Amores se van, otros llegan, y entiende esto: si alguien no caminó contigo hacia tu presente ni a tu futuro, sus razones tendría. La vida no se equivoca, Virgo, y quienes siguen a tu lado son los que realmente importan. Lo demás, que ruede.

LIBRA

06 de enero de 2026

Por ahora no te avientes cambios laborales ni académicos, Libra, porque si no tienes bien claro qué quieres, lo único que vas a lograr es sentirte más perdida que billete en lavandería. Date chance de pensar, analizar y acomodar tus ideas antes de tomar decisiones importantes. No te guardes nada en el buche, porque lo que no dices a tiempo te envenena por dentro y luego andas de mal humor con quien ni la debe ni la teme. Aprende a ser más sincera o sincero y di las cosas de frente, aunque incomoden; a veces una verdad dicha a tiempo evita un problemón después.

En algún momento del día podrías sentirte bajoneada al recordar eso que ya no tienes, pero a la shingada con eso: no necesitas a nadie para salir adelante. Recuerda que en esta vida uno llega solo y se va solo, lo demás es compañía prestada. Tus errores del pasado podrían estar afectando situaciones actuales, así que deja de hacerte la víctima y hazte responsable para que no sigas tropezando con la misma piedra.

Si la persona con la que estás ya no te llena la cajuela, no te da paz ni emoción, mejor manda todo a la shingada. Mereces a alguien que te lleve hasta la luna y te regrese con solo una mirada, no a quien te apague el brillo. Si no eres su prioridad, esa persona tampoco debe serlo para ti, no te apen$dejez y abre bien los ojos. Nadie tiene derecho a ofenderte ni hacerte sentir menos.

Ten mucho cuidado con la forma en que tratas a una amistad, porque tu amabilidad puede confundirse y provocar sentimientos intensos. Deja las cosas claras desde el principio para no lastimar ni meterte en líos emocionales. Y ojo: no le des caldo con el dedo a quien no quieres, porque eres bien buena para encender el boiler y luego salir corriendo cuando ya toca meterse a bañar. Claridad ante todo, Libra.

ESCORPIÓN

06 de enero de 2026

Ya no le tengas miedo a ese proyecto que traes en mente, Escorpión, porque sí hay posibilidades reales de que se concrete si dejas la duda y te pones a trabajar en serio. Se marca un encuentro casual con una ex amistad; no busques vengarte ni fregarla, mejor obsérvala, sonríe y guarda silencio. A veces la mejor cachetada es demostrar que estás mejor que nunca y que la vida no se detuvo por su traición.

Es posible que hayas cometido varios errores que te llevaron a donde estás ahora, pero ya estuvo bueno de castigarte. Aprende de ellos y cambia tu manera de pensar y actuar, porque solo así se solucionan los problemas. Valora más a la gente que sí te brinda su amistad y que ha estado contigo cuando otros se fueron sin avisar.

Se marca la posibilidad de encamarte con una amistad, y aquí te toca andar con pies de plomo, porque podrías enamorarte más de la cuenta. No te adelantes ni idealices de más. Es momento de ver por tu felicidad y mandar a la shingada las esperas eternas y las faltas de dignidad. Cuida tu imagen y tu forma de comportarte frente a la persona que te gusta, porque podrías decepcionarla si sigues actuando sin pensar.

A veces eres bien terca o terco y vuelves a confiar en quien solo te da dolores de cabeza y te paga con desprecio cada atención que tienes. Ya aprende, no todo el mundo merece tu lealtad. También tiendes a frustrarte cuando las cosas no salen rápido, pero recuerda: en la medida que le chingues, será en la medida que lo logres. La constancia será tu mejor aliada este inicio de año.

ARIES

06 de enero de 2026

Si una relación tiene que esconderse, aléjate cuanto antes, Aries, porque cuando algo se oculta es porque nomás te quieren pa’ un rato o para aprovecharse de la caricia y luego hacerse los locos. Esta semana andarás pensando mucho en el futuro, pero ya deja de mortificarte tanto: nadie tiene la vida comprada, mejor vive el presente como si fuera el último y disfruta lo que sí tienes hoy.

Pon mucha atención a lo que estás sintiendo, porque andas bien confundido o confundida. Estás tan acostumbrado a estar solo o sola que cuando llega algo bonito te asustas y sales corriendo, por miedo a perder tu libertad o a que te vuelvan a romper el hocico emocionalmente. No todo el mundo viene a dañarte, pero tampoco todos merecen tu confianza; aprende a diferenciar.

Ten cuidado con amistades del trabajo, porque podrían meterte en chismes que afecten tu reputación y luego tú ni en cuenta. Te aterra enamorarte porque ya te jugaron el dedo en el hocico antes, pero tampoco puedes vivir con el corazón cerrado todo el tiempo. Si sientes que has perdido el suelo, acuérdate de todo lo que has vivido y superado; eso te va a recordar que no vale la pena cambiar quién eres por complacer a gente pen$deja que solo sabe criticar y estorbar.

Al final del día, Aries, la gente que vale la pena te va a valorar por lo que sientes y lo que das, no por lo que traes puesto o lo que tienes en el banco. Date la oportunidad de volver a amar y deja de cerrar puertas antes de tiempo. También ya bájale al pesimismo, porque esa actitud de “todo me sale mal” te bloquea las buenas vibras. Cambia el chip y verás cómo las cosas empiezan a acomodarse solitas.

TAURO

06 de enero de 2026

Ya basta de tanta pen#dejez, Tauro. No permitas que chismes, malos tratos ni envidias sigan afectando tu paz y tu círculo de armonía. Es momento de empezar a deshacerte de todo lo que te drena energía y te trae de malas constantemente. Aprende a poner límites, aunque incomoden, porque tu tranquilidad vale más que quedar bien con todo mundo.

Si estás soltero o soltera y el amor no se te ha dado como quisieras, cambia tu manera de actuar, porque para obtener resultados distintos hay que hacer cosas diferentes. El amor sí va a tocar tu puerta, pero vas a necesitar paciencia y mucha claridad, ya que podrían querer imponerte condiciones. No te dejes manipular: quien te quiere, te acepta completo, con defectos y virtudes, no a medias.

Si has tenido problemas o te distanciaste de alguien importante, no lo pienses más y ve a arreglarlo, seas o no el culpable. A veces tragarse el orgullo es necesario para sanar. Este fin de semana es ideal para mandar mensajes, hablar claro y cerrar heridas, porque el universo estará jugando a tu favor.

En el trabajo se vienen noticias no muy agradables, cambios de puestos o movimientos que podrían ponerte de malas. No te dejes llevar por rumores ni comentarios con mala leche, porque muchos buscarán confundirte o afectarte. Escucha, analiza y no tomes decisiones en caliente.

Tiendes a colgarte shingos cuando algo no sale a la primera, pero recuerda que el éxito está en la constancia, no en la perfección. Cada intento te hará mejorar un poco más. No te rindas tan rápido, Tauro, porque lo que estás construyendo va a dar frutos, solo que no en el tiempo que tú quieres, sino en el que debe ser.

GÉMINIS

06 de enero de 2026

Que no tengas pareja no significa que estés mal, el verdadero problema es que no sabes convivir con tu soledad. Recuerda algo bien claro: solo llegaste y solo te irás, así que deja de andar con ese letrero de urgido o urgida colgado en la frente. La persona correcta va a llegar cuando tenga que llegar, no cuando tú andes mendigando atención. Bájale también a la calentura y deja de andar de calzón flojo en redes sociales, no todo se tiene que publicar porque luego te sacan un pedo y el quemón nadie te lo quita.

Si tienes pareja, se visualizan broncas por celos, sobre todo porque le andan coqueteando a tu peor es nada y lo peor es que a él o ella no le molesta, al contrario, le sigue el juego. Aquí te toca hablar claro y poner límites antes de que la cosa se haga más grande. Ya es tiempo de un nuevo comienzo, de hacer las cosas por ti y para ti, y de empeñarte en alcanzar tu felicidad sin depender de nadie.

Para avanzar tendrás que soltar el pasado, porque traes tristezas guardadas que regresan de repente y te debilitan bien gacho. Cambia esos pensamientos pen#dejos que te atacan en las noches, porque te deprimes mucho pensando en qué vas a hacer cuando esas personas importantes ya no estén. Mejor disfruta cada momento con tus seres queridos ahorita, diles lo que sientes, abrázalos y exprésales tu cariño para que mañana no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Se marcan pérdidas de objetos, así que cuida bien tus cosas y no andes a las prisas. No te sientas mal si algo no funcionó como esperabas; aprende a quedarte con los mejores recuerdos y deshazte de todo lo que te daña y te impide seguir tus sueños. Recuerda, Géminis: cerrar ciclos también es una forma de amor propio.

CÁNCER

06 de enero de 2026

Si ya te dañaron, pues ni modo, la vida sigue y el golpe ya está dado. Ahora te toca vivir, disfrutar lo que la vida te ofrece y permitir que el tiempo cicatrice las heridas del pasado. Es momento de quitarte de encima toda esa plaga que te rodea y no te deja avanzar. Las traiciones no se van a acabar, pero depende de ti si te tumban o si te hacen más fuerte.

En lo laboral, necesitas mostrar más entusiasmo, porque capacidad tienes de sobra. Si te mueves con ganas y actitud, tu esfuerzo va a ser reconocido. Eso sí, recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida. Dedica tiempo a tus seres queridos y demuestra el cariño, porque muchas veces actúas bien seca o seco, como si no te importara nadie, y no es así.

Se ve una invitación a una fiesta, convivio o reunión donde habrá personas que te van a caer bien inche mal. No te mortifiques ni hagas drama: ignóralas, no vale la pena que te amarguen el rato. Recuerda que nunca vas a tener contenta a la gente, y si no te mantienen, menos deben importarte.

En el amor, no temas a nuevas oportunidades. Aunque te ha tocado pura jodidencia, también existen personas buenas que sí valen la pena. No cierres tu corazón por experiencias pasadas; arriesgarse con cuidado también es una forma de sanar. Ábrete poco a poco, sin prisas, pero sin miedo. La vida todavía tiene sorpresas guardadas para ti, Cáncer.

PISCIS

06 de enero de 2026

No pierdas tu tiempo en cosas que no te dejan nada, ni aprendizaje ni dinero ni paz. Es momento de que visualices bien hacia dónde vas y te preguntes con toda honestidad qué shingados estás haciendo para llegar ahí, porque soñar bonito sin moverte no sirve de nada. Se marcan compras importantes en estos días, así que administra bien y no gastes solo por ansiedad.

Podrían surgir problemas familiares por malentendidos, aprende a hablar, aclarar y no guardarte el coraje, porque recuerda que esas personas, aunque a veces desesperen, son las únicas que pueden sacarte de apuros cuando la cosa se pone fea. No te pelees con quien sí ha estado para ti.

Si tienes pareja, se vienen cambios fuertes que te van a mover el tapete. No te compliques la existencia inventando historias ni des por hecho lo que no has visto. A veces se gasta más energía peleando que haciendo el amors, así que aprende a elegir tus batallas. La manera en que actúes a partir de ahora va a definir tus logros y tu felicidad.

No des segundas oportunidades a lo pendejo. Quien te quiera y te ame de verdad, va a luchar por estar contigo y va a evitar errores carnales. Cuando hay amor, se pierde el interés por andar conociendo a medio mundo, así de simple. Vienen días algo grises, con cambios que duelen, pero te van a hacer más fuerte, porque cada golpe trae una lección y te va a mostrar qué caminos cerrar definitivamente.

Cuídate mucho de una persona de tu pasado, porque vendrá a incomodar tu presente y a llenarte de shingaderas la vida solo porque no tiene estabilidad emocional. No te prestes a rescatar a nadie. Hay posibilidades de mejorar tus ingresos, pero no inviertas sin estar seguro o segura de que habrá ganancias. Sé más inteligente con el dinero y piensa con la cabeza fría antes de tomar decisiones importantes.

ACUARIO

06 de enero de 2026

No seas tan duro o dura, Acuario, porque a veces actúas sin tacto y puedes lastimar a personas que sí son importantes para ti. No se trata de ser buena gente con todo mundo, sino de aprender a medir palabras y acciones. Tampoco te apen#dejes: recuerda que no solo de amor vive el hombre, y tú no eres de los que se conforman con migajas.

Ponte las pilas en lo económico. Eres exigente y sabes que no te gusta vivir con carencias, así que si tu pareja no puede darte la estabilidad que necesitas, no te estanques esperando. Busca mejores oportunidades, muévete, genera más ingresos y completa para el gasto sin depender de nadie.

Es momento de que te desapendejes y mandes a la shingada a esas amistades falsas que solo aparecen cuando necesitan un favor. No mendigues cariño ni atención; quien te quiere de verdad está contigo en los peores momentos, no solo cuando todo va bonito y fácil.

Conforme pase el tiempo vas a superar todas esas pend#ejadas que un día te quitaron el sueño. Aprende esto: quien debe estar en tu vida no aparece cada tres semanas, sino quien es constante. El amor se demuestra con interés, no con casualidades ni mensajes esporádicos.

Necesitas aprender de tus errores y mantenerte firme ante las chingaderas de la vida. Verte fuerte y seguro debilita a tus enemigos, porque eso es lo que menos soportan. Oculta un poco más tus sentimientos, no todo mundo merece saber lo que llevas dentro. Muéstralos solo a quien realmente te valore, porque no todos tienen derecho a lo más bonito de ti.

CAPRICORNIO

06 de enero de 2026

Un amor a distancia podría ayudarte a recuperar confianza en ti, a sentirte querido o querida, pero siendo honestos, no es algo que te llene por completo. Tú eres de los que necesitan presencia, tiempo y hechos, y tarde o temprano te vas a cansar de medias tintas. No descuides a la persona que amas, porque si lo haces te puedes meter en una bronca bien perra: te van a exigir más atención y con justa razón, nadie quiere migajas.

En el área laboral vienen muchas oportunidades, incluso cambios de puestos que te van a beneficiar más de lo que imaginas. Muévete con inteligencia y no tengas miedo de aceptar nuevos retos. En el amor, si tienes pareja, este mes pinta complicado, podrías descubrir una infidelidad o algo que te sacará de onda. Si te pones a revisar redes sociales o el celular, podrías llevarte una impresión fuerte, así que prepárate emocionalmente y no tomes decisiones en caliente.

Se marcan sueños premonitorios, ponles atención porque no son casualidad; te estarán dando señales de situaciones que se van a presentar en corto tiempo. Tu buen corazón será clave para consolidar una relación con alguien que llegó hace poco a tu vida. Eso sí, no cambies tu esencia por nadie, porque justo eso es lo que te hace atractivo y lo que va a mantener a la persona correcta a tu lado.

La vida te va a poner una prueba dura, de esas que duelen, pero necesarias, para que recapacites y valores lo que tienes y no has sabido aprovechar. Ya basta de mendigar cariño y atención de personas para las que no significas nada. Es momento de pensar en ti y en quienes siempre han estado contigo sin pedir nada a cambio. Te enterarás de una noticia relacionada con una amistad; al inicio te sacará de onda, pero con el tiempo lograrás entender por qué pasó y qué enseñanza te deja.

SAGITARIO

06 de enero de 2026

Se vienen momentos inesperados y cambios de último momento en la economía, pero para bien. Poco a poco comenzarás a ver la luz y a sentir alivio sin darte cuenta. Eso sí, no es buen momento para invertir en pareja ni con alguien más, porque podrías verte involucrado en un robo, fraude o problema que te salpique directamente. Mejor cuida tu dinero y no confíes de más.

Aprende a vivir una vida más plena y deja de preocuparte por cosas que sí tienen solución, pero que tú haces enormes, como tormenta en vaso de agua. Te ahogas solo y luego andas pidiendo salvavidas. Si estás en una relación, ponte ya las shingadas pilas, porque se está enfriando por tu falta de tiempo y atención. Deja de pensar en fregaderas que ni al caso y enfócate en lo que realmente importa.

Es momento de hablar claro con tu pareja, poner las cartas sobre la mesa y aclarar lo que sientes y lo que quieres. Si no lo haces, los problemas que vengan serán más difíciles de arreglar. En la salud, si habías tenido malestares o preocupaciones, comenzarás a ver mejoría; cuídate más y no abuses de tu cuerpo.

No permitas que el pasado regrese a tu vida para volver a shingarte la paz que tanto te ha costado construir. También cuidado con ciertas amistades, porque algunas podrían darte la espalda en el momento menos esperado y meterte en problemas serios. Aprende a observar, a no contar todo y a elegir mejor a quién le das tu confianza.