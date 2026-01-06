Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este martes 6 de enero

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 6 de enero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1012.0 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:30 h y el atardecer será a las 17:50 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá más nubes que claros. Las temperaturas variarán entre los 63 y los 82 grados Fahrenheit (17 y 28ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

A lo largo del verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

