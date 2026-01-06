Pronóstico del tiempo en Dallas, Texas para este martes 6 de enero

Este martes 6 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y se esperan nubes escasas. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:31 h y se pondrá a las 17:36 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 75 grados Fahrenheit (18 y 24ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 2% por la mañana, 65% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

