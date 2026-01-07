Empresario asesinado por más de 30 sicarios en Jalisco tenía antecedentes penales

A más de una semana del homicidio de Alberto Prieto Valencia, ejecutado junto a su hija menor de edad y un escolta en un ataque con fusiles de alto calibre en la ciudad de Zapopan, el gobernador Pablo Lemus Navarro reveló que la víctima contaba con antecedentes penales y presuntos vínculos con actividades delictivas, desmintiendo así la imagen pública inicial que lo presentaba como un empresario del Mercado de Abastos.

“Cuenta con antecedentes penales por haber remarcado un tráiler. Mucha gente lo había señalado por ser, no un empresario, sino una persona que se dedicaba al robo de transporte público”, declaró el mandatario estatal, quien fue enfático al señalar: “No era empresario, tenía antecedentes penales. No confundamos la labor de un empresario con lo que hacía esta persona”.

Las autoridades han definido dos ejes principales en la investigación, según reveló el funcionario a medios locales. La primera se centra en la presunta operación de rifas ilegales y créditos “gota a gota” en el Mercado de Abastos, estructura que, según el Gobierno de Jalisco, estaría manejada por una red de ciudadanos colombianos al servicio de Prieto.

La segunda línea apunta al tráfico y venta de armas, lo que explicaría el nivel de violencia del ataque y el alto perfil de riesgo de la víctima. Lemus afirmó que cuenta con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad federal ante la complejidad del caso, para rastrear los vínculos financieros y personales de Prieto, lo que podría revelar “sorpresas” y nexos con “personajes políticos”.

Ataque de alto impacto

El crimen ocurrió a finales de diciembre, cuando Prieto salía de su domicilio acompañado de su hija y su escolta. Un comando de aproximadamente 30 hombres armados con rifles interceptó el convoy y abrió fuego durante varios minutos. En el lugar se encontraron más de 1,900 casquillos percutidos, señaló el diario La Crónica.

El cuerpo de Prieto quedó dentro de una camioneta de la camioneta Lamborghini Urus que manejaba; su hija y un guardaespaldas también fallecieron. El ataque quedó registrado en cámaras del C5, sin que se reportara la presencia inmediata de policías.

El gobernador también relacionó el caso con el reciente secuestro de una familia en Tonalá, cuyos presuntos autores tenían acento sudamericano.

“Todo parece indicar que estaban dentro de este mismo sistema de créditos por goteo. Todo puede estar relacionado”, afirmó.

Aunque deslindó a Prieto de la actividad empresarial legítima, Lemus expresó su pesar por la muerte de la menor: “Eso sí es terrible, terrible. Y eso lo lamento muchísimo porque es una niña menor de edad, inocente”.

