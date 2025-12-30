Videos de la balacera en Jalisco entre sicarios y escoltas de un empresario a plena luz del día

La muerte del empresario Alberto Prieto Valencia, comerciante del Mercado de Abastos de Jalisco, marcó un nuevo episodio de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. El hombre viajaba en una camioneta Lamborghini Urus cuando fue atacado a balazos la mañana de este lunes en los límites entre Guadalajara y Zapopan. En el atentado también murieron su hija y uno de sus escoltas, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía de Jalisco.

El ataque quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, captados por vecinos y automovilistas que se encontraban en la zona. En las grabaciones se observan detonaciones continuas, sujetos armados disparando en plena vía pública y la camioneta de lujo con múltiples impactos de bala, en una agresión que se prolongó durante varios minutos y provocó pánico entre habitantes y comerciantes.

Uno de los videos del ataque habría sido grabado por un sicario

De acuerdo con medios como el semanario Proceso, entre el material difundido en redes sociales circula un video que presuntamente fue grabado por uno de los agresores. En esa grabación se escucha a un hombre dar instrucciones al resto del grupo armado durante el intercambio de disparos, incluida la orden de “alto al fuego”, así como la clave “85”, una expresión utilizada en corporaciones de seguridad para indicar repliegue o retirada. El contenido sugiere que quien grabó tenía un rol de mando dentro del ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la mañana en Zapopan. Testigos relataron que las detonaciones se escucharon durante entre 10 y 15 minutos y que, antes del ataque, los agresores colocaron piedras de gran tamaño para bloquear la vialidad y retrasar la llegada de las autoridades, según información de Telediario.

De acuerdo con los reportes policiacos, al menos diez hombres armados descendieron de dos camionetas y abrieron fuego de manera directa contra la Lamborghini Urus color naranja en la que viajaba Prieto Valencia, escoltada por otros vehículos de seguridad privada. Los escoltas repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento armado de alta intensidad.

En el lugar murieron el empresario y uno de sus guardias personales, mientras que su hija y otros escoltas resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a distintos hospitales. Horas más tarde, autoridades confirmaron el fallecimiento de la menor debido a la gravedad de las lesiones. En total, cuatro elementos de seguridad permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado delicado.

La escena del ataque dejó decenas de casquillos de distintos calibres sobre el asfalto, así como varios vehículos dañados por impactos de bala, además de la camioneta de alta gama. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios y de los cuerpos.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que al menos dos vehículos relacionados con el ataque fueron abandonados y que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables por tierra y aire. No se reportan personas detenidas.

