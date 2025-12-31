Alrededor de 30 sicarios participaron en la emboscada a Lamborghini Urus en Jalisco

Una emboscada planificada con antelación y ejecutada con tácticas de bloqueo y fuego coordinado fue la que derivó en el ataque armado contra el empresario del Mercado de Abastos Alberto Prieto Valencia en los límites de Guadalajara y Zapopan, de acuerdo con reconstrucciones oficiales y registros en video analizados por las autoridades de Jalisco.

El operativo criminal involucró a más de 30 hombres armados y al menos siete vehículos, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa atribuida a la delincuencia organizada.

Las investigaciones apuntan a que el comando siguió durante varios minutos el trayecto del empresario hasta una zona residencial cercana a su domicilio. Imágenes de cámaras y videos difundidos en redes sociales muestran cómo el vehículo deportivo en el que viajaba, un Lamborghini Urus sin blindaje, era escoltado por camionetas pick up con personal de seguridad privada.

En cierto momento una camioneta negra cerró el paso, mientras pistoleros colocados a ambos lados de la vialidad abrieron fuego de manera simultánea, una maniobra diseñada para inmovilizar al convoy y neutralizar la reacción de los escoltas.

El blanco del ataque armado en Av. Topacio, Zapopan, fue una camioneta de lujo Lamborghini Urus.



De momento se habla de dos personas muertas y cinco lesionadas. pic.twitter.com/Jg8SfOPfYa — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) December 29, 2025

Fuentes oficiales señalaron que los agresores utilizaron vehículos con placas clonadas del estado de Michoacán y unidades sin láminas para dificultar su rastreo. Además, se detectaron bloqueos en calles aledañas, una táctica empleada para retrasar la llegada de fuerzas de seguridad y permitir la retirada del grupo armado. Tras el ataque, cuatro automóviles presuntamente vinculados a los sicarios fueron abandonados en el lugar y en zonas cercanas.

El intercambio de disparos se prolongó durante varios minutos, pese a que el empresario contaba con siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro, quienes intentaron repeler la agresión. En la escena se aseguraron cientos de casquillos de alto calibre, evidencia del volumen de fuego utilizado. La Fiscalía del Estado considera clave la declaración de uno de los escoltas heridos para precisar la ruta de escape y la cadena de mando detrás del atentado.

Las autoridades confirmaron que el ataque dejó tres personas muertas, entre ellas el empresario, además de varios heridos. El caso generó daños colaterales en viviendas y vehículos de la zona, donde vecinos quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.

Prieto Valencia era propietario de una empresa de transporte y tenía operaciones en el Mercado de Abastos, un sector que en los últimos meses ha reportado un aumento en amenazas y esquemas de extorsión.

Sin adelantar conclusiones, el gobierno estatal informó que se investigan posibles vínculos del móvil con disputas criminales y actividades ilícitas detectadas en ese corredor comercial. Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad de Jalisco sostuvo una reunión extraordinaria y acordó reforzar los operativos conjuntos con el Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, además de establecer mesas de seguridad diarias.

No se reportaban personas detenidas, mientras las autoridades continúan reconstruyendo cómo se planeó y ejecutó una de las emboscadas más complejas registradas recientemente en la zona metropolitana.

