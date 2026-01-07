Gobierno de Trump congela subsidio de cuidado infantil en estados demócratas, incluidos California y Nueva York

El gobierno del presidente Donald Trum planea congelar $10 mil millones de dólares en fondos para subsidios de cuidado infantil, servicios sociales y asistencia económica para familias de bajos ingresos en cinco estados gobernados por demócratas.

El impacto sería en Minnesota, Nueva York, California, Illinois y Colorado, donde las tasas actuales de niños sin seguro médico han desatado preocupación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) exige a los cinco estados presentar documentación que justifiquen los gastos.

“Los estados y gobernadores demócratas han sido cómplices al permitir que se produjeran fraudes masivos bajo su supervisión”, declaró Andrew Nixon, portavoz del HHS. “Bajo la administración Trump, nos aseguramos de que el dinero de los contribuyentes federales se utilice para fines legítimos”.

La organización Voto Latino expresó preocupación sobre los recortes y advirtió que se trata de una forma de “represalia política” contra los gobiernos demócratas que afectan a grupos con menos ingresos.

“Es sumamente preocupante que la administración Trump esté utilizando una vez más recursos cruciales para atacar y amenazar a estados gobernados por los demócratas, como una forma de represalia política”, indicó la organización. “Congelar fondos vitales de los que dependen millones de niños y familias trabajadoras es vergonzoso. El presidente Trump, junto con los republicanos del Congreso, ha dado la espalda continuamente a las familias trabajadoras, a los estadounidenses de bajos ingresos y a los niños”.

Los estados afectados ya enfrentan, de hecho, desafíos en cobertura médica para niños: Colorado, 6.3%; Minnesota, 3.8%; Illinois, 3.4%; California, 3.0%, y Nueva York: 2.5%.

“Voto Latino insta a la administración Trump a que devuelva los fondos a los estados que está atacando para obtener beneficios políticos e insta al Congreso a ejercer su autoridad de supervisión”, señaló la organización.

El grupo dijo que redoblará sus esfuerzos para informar, involucrar y movilizar a comunidades antes de las elecciones de 2026, “para elegir líderes que protejan el bienestar de todas las familias”.

¿Qué es la TANF?

La Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) es un programa estatal financiado por el gobierno federal, el cual ayuda a pagar comida, vivienda, energía doméstica y cuidado infantil.

Aunque reciben fondos federales, cada estado tiene sus políticas para la administración de este programa social.

La decisión de la Administración Trump surge luego de reportes de que en Minnesota hubo se operó un millonario fraude sobre subsidios para centros de cuidado infantil, pero no hay evidencia sobre los otros estados.

La escalada del gobierno federal en Nueva York, California, Illinois y Colorado, coincide con operaciones federales de inmigración en esas entidades.