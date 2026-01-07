La influencer Trisha Paytas considera postularse como congresista

Trisha Kay Paytas, destacada youtuber, actriz y empresaria, contempla la opción de postularse por un escaño en la Cámara de Representantes.

Mediante un video titulado “2026 MANIFESTATIONS”, la californiana de 37 años reconoció que, aunque parezca una locura, pretende representar a los miembros de la comunidad donde vive ante el Congreso.

“Lo sé, a mí también me parece una locura. La idea de ser representante del estado de California me surgió en un sueño, en una visión, por así decirlo. Quiero poder marcar la diferencia porque veo tantas cosas horribles sucediendo en el mundo, y también aquí en California”, expuso.

Paytas aseguró que la idea de ingresar a la política le surgió después de convertirse en madre, hace ya casi cuatro años, pues eso le hizo pensar en el futuro de sus tres hijos.

“Nunca me consideré una persona política hasta que empecé a tener hijos y me di cuenta de que el mundo podría ser realmente desastroso y distópico para cuando lleguen a la edad adulta. Pensé: ‘Bueno, Trish, basta de ignorarlo y de ser ignorante’.

Estoy buscando en Google cómo postularme al Congreso de California”, indicó.

En caso de entrar en campaña, uno de los objetivos de la youtuber será enfocarse en el trabajo para adultos.

“Primero lo primero, empezar en California. Mi objetivo principal es que el trabajo para adultos no sea legal hasta los 25 años. Esa es una, pero tengo muchas otras agendas. Ahora que estoy investigando, creo que podría ser posible.

Creo que mi lema será simplemente: ‘California podría ser buena’. Sin embargo, tengo que darme prisa, porque el 6 de marzo es la fecha límite para la reunir las firmas necesarias”, subrayó.

Trisha Paytas considerada que cuenta con los recursos financieros necesarios para cristalizar su sueño sin depender de aportaciones como suele suceder con otros aspirantes.

“Necesito empezar a hacer campaña. Creo que puedo hacerlo, porque puedo financiarlo yo misma. Solo hay que hacer una pequeña campaña. Pondré manos a la obra”, aseguró.