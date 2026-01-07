Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero

Los Ángeles se prepara para un día y una noche con escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del oeste que soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 6 y 3 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:59 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:00 h. En total tendremos 10 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana habrá escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 43 y los 63 grados Fahrenheit (6 y 17ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 1% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

