Muere leyenda del Tottenham Martin Chivers

El mundo del fútbol está de luto. Martin Chivers, leyenda del Tottenham Hotspur y uno de los delanteros más emblemáticos del fútbol inglés, falleció este miércoles a los 80 años, según confirmó el club londinense a través de un comunicado oficial.

Chivers marcó una época con los Spurs, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos del club durante las décadas de los sesenta y setenta, tanto en competiciones nacionales como internacionales.

Una leyenda del Tottenham Hotspur

Durante su etapa en el Tottenham Hotspur, Martin Chivers disputó 367 partidos oficiales entre 1968 y 1976, en los que anotó 174 goles, cifras que lo colocan entre los máximos goleadores históricos de la institución.

Con el conjunto del norte de Londres, el delantero inglés conquistó dos Copas de la Liga y una Copa de la UEFA, dejando actuaciones memorables en competiciones europeas y convirtiéndose en ídolo de la afición.

El club expresó su pesar en un emotivo mensaje: “Con una inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro legendario delantero Martin Chivers. Extendemos nuestro pésame a la familia de Martin, a sus amigos y a sus compañeros en este momento tan triste. Descansa en paz, Martin. Uno de los más grandes”, dijo el Tottenham en un comunicado.

It is with immense sadness that we announce the passing of our legendary former striker, Martin Chivers.



We extend our deepest sympathies to Martin’s family, friends and former team-mates at this incredibly sad time.



Su trayectoria con la selección de Inglaterra

Además de su impacto a nivel de clubes, Martin Chivers también fue internacional con Inglaterra, selección con la que disputó 24 partidos y anotó 14 goles, destacando por su potencia física, olfato goleador y capacidad para aparecer en momentos decisivos.

Su rendimiento lo convirtió en una referencia ofensiva del fútbol inglés durante una etapa de transición para los Three Lions.

Una carrera extensa en el fútbol europeo

La carrera profesional de Martin Chivers comenzó en el Southampton, antes de dar el salto al Tottenham, donde alcanzó su máximo esplendor. Posteriormente, defendió los colores de varios clubes como Servette, Norwich City, Brighton & Hove Albion, Dorchester Town y Vard Haugesund.

Finalmente, el exdelantero inglés se retiró del fútbol profesional en el Barnet, cerrando una trayectoria marcada por los goles, la regularidad y el reconocimiento del público.

