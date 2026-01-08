Credibilidad de la ONU, de nuevo en tela de juicio tras operación militar de Trump en Venezuela

La reciente operación militar ordenada por el presidente Donald Trump para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, ejecutada sin un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, ha reabierto un profundo debate sobre la credibilidad y la utilidad real de la Organización de las Naciones Unidas. Para académicos y diplomáticos, el episodio marca uno de los momentos más delicados para el sistema multilateral desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de las condenas formales a la violación del principio de soberanía, la acción en Venezuela ha reavivado el escepticismo en los pasillos de la ONU sobre su capacidad para frenar decisiones unilaterales de las grandes potencias.

“Hay una norma básica en las relaciones internacionales: los Estados no deben atacar ni capturar a los líderes de otros Estados”, declaró a EFE, Thomas G. Weiss, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), al advertir que muchos gobiernos están “alarmados” por el precedente.

Para Weiss, el problema central no es solo la operación en sí, sino la interpretación “extremadamente amplia” de la legítima defensa utilizada por Washington. “Lo más preocupante es que Estados Unidos sostiene que puede actuar a su voluntad en el hemisferio occidental porque lo considera su esfera natural de intereses”, explicó, una postura que, según expertos, erosiona la autoridad moral de la ONU.

El “doble rasero” de Washington y la salida masiva de tratados

La administración del presidente Donald Trump ha justificado la operación bajo una interpretación extremadamente amplia de la “legítima defensa” y el combate al narcotráfico. Sin embargo, el desafío a la ONU fue frontal durante la reciente sesión del Consejo de Seguridad.

El embajador estadounidense, Mike Waltz, cuestionó la esencia del organismo al preguntar: “¿Qué clase de organización es esta que da el mismo trato a un presidente democrático que a un narcoterrorista?”.

.@USAmbUN: "In this case, you have a drug kingpin, an illegitimate leader, indicted in the United States, coordinating with the likes of China, Russia, Iran… pumping drugs, thugs, and weapons into the United States… at the end of the day, was the United States, was @POTUS… pic.twitter.com/NX5yofGnJQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

Acompañando la acción militar, Trump firmó esta semana una orden ejecutiva para retirar a EE.UU., de 66 organizaciones internacionales y abandonar diversos tratados, incluidas 31 entidades del ecosistema de la ONU.

Para Richard Gowan, del International Crisis Group, la situación es crítica porque el ataque al sistema proviene de su propio fundador. “Cuando la superpotencia que ayudó a crear la ONU viola la Carta, todo el orden queda amenazado”, afirmó.

Expertos como Errol Mendes, de la Universidad de Toronto, aseguran que este comportamiento refuerza la narrativa de potencias como China y Rusia, quienes ahora se sienten validados para ejercer la “ley del más fuerte” en sus propias esferas de influencia.

Mientras tanto, el secretario general António Guterres parece tener las manos atadas. Con un Consejo de Seguridad paralizado por el poder de veto y una crisis de financiación galopante, la ONU corre el riesgo de pasar de ser un garante de la paz a convertirse, en palabras de Weiss, en una “ficción completa”.

