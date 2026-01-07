Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

La administración Trump anunció que Estados Unidos se retirará de docenas de organizaciones internacionales, incluida la agencia de población de la ONU y el tratado de Naciones Unidas que establece las negociaciones internacionales sobre el clima.

Según publicó el mandatario en redes sociales, firmó el miércoles una orden ejecutiva que suspende el apoyo de Estados Unidos a 66 organizaciones, agencias y comisiones siguiendo sus instrucciones para que su administración revise la participación y el financiamiento de todas las organizaciones internacionales, incluidas aquellas afiliadas a la ONU.

De acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca, la mayoría de los objetivos son agencias, comisiones y paneles asesores relacionados con la ONU que se centran en el clima, el trabajo y otros temas que la administración Trump ha categorizado como orientados a la diversidad.

“La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal administradas, innecesarias, derrochadoras, mal dirigidas, capturadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

La administración anteriormente suspendió el apoyo a agencias como la Organización Mundial de la Salud, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la agencia cultural de la ONU, Unesco.

JUST IN: Trump announces U.S. withdrawal from a very long list of international organizations / treaties. They are:



(i) 24/7 Carbon-Free Energy Compact;



(ii) Colombo Plan Council;



(iii) Commission for Environmental Cooperation;



(iv) Education Cannot Wait;… — Kyle Cheney (@kyledcheney) January 7, 2026

La retirada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es el último esfuerzo de Trump y sus aliados para distanciar a Estados Unidos de las organizaciones internacionales centradas en el clima y en abordar el cambio climático.

Además, en el caso del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de la ONU, que brinda servicios de salud sexual y reproductiva en todo el mundo, ha sido durante mucho tiempo un blanco fácil para la oposición republicana, y el propio Trump recortó su financiación durante su primer mandato. Él y otros funcionarios republicanos han acusado a la agencia de participar en prácticas de aborto coercitivo en países como China.

Cuando Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, restableció la financiación de la agencia. Una revisión del Departamento de Estado realizada al año siguiente no encontró pruebas que respaldaran estas afirmaciones.

Otras organizaciones y agencias que Estados Unidos abandonará incluyen el Pacto de Energía Libre de Carbono, la Universidad de las Naciones Unidas, el Comité Consultivo Internacional del Algodón, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, la Alianza para la Cooperación Atlántica, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales y el Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc.

