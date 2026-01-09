Amenazas que suben de tono: mexicanos en L.A. preocupados por la soberanía de su país

Mexicanos de origen se muestran preocupados y rechazan cualquier probable intervención terrestre de tropas de Estados Unidos en su país natal, después que el presidente Donald Trump sugirió que podría expandir su campaña militar en contra de los cárteles de la droga.

El planteamiento de Trump se dio tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente venezolano acusado de “narcoterrorismo” y quien encara un caso penal e Nueva York.

Trump advirtió en el programa Fox & Friends que “vamos a tener que hacer algo” con México su vecino del sur al que ha criticado por ser un país productor de metanfetaminas y de tránsito de drogas.

En Truth Social, Trump ha reiterado que los cárteles de la droga “controlan México” y que Estados Unidos comenzará a atacar objetivos terrestres para desmantelarlos.

También ha dicho que Sheinbaum “tiene miedo a los cárteles” y ha ofrecido asistencia militar a la presidenta mexicana, quien, según él, la rechazó, esgrimiendo su oposición a la intervención en los asuntos internos de México, un país libre, soberano e independiente.

“Hay que tomar esas declaraciones de Trump con profunda preocupación”, dijo Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

Gutiérrez, de 65 años, nacido en Jalisco, México, expresó que, en el continente americano, todos se cuidan de no ser estridentes y escandalosos en sus declaraciones “en contra de la política imperialista de los Estados Unidos”.

“Nadie se quiere arriesgar a que cualquier declaración agresiva a favor de la soberanía de un país, Trump lo tome como un insulto personal a su poder y que la respuesta sea que inflija daño militar a cualquier país, incluyéndose a Cuba, Colombia, México, Nicaragua o Groenlandia, que han sido amenazados por nombre”.

El combate a los cárteles de la droga y el crimen organizado, México terminó 2025 con el traslado sin un proceso de extradición de 55 personas acusadas de tener nexos con el narcotráfico.

Entre los requeridos por la justicia estadounidense se incluyó a miembros y cabecillas de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Zetas y la Familia Michoacana.

Entre ellos estuvieron el “narco de narcos”, Rafael Caro Quintero, los sanguinarios Miguel Ángel y Oscar Treviño Morales, conocidos como “Z-40” y “Z-42” o Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del violento CJNG.

“Ahí viene el lobo”

Juan José Gutiérrez consideró que una hipotética una incursión terrestre de Estados Unidos en México para acabar con supuestamente con los cárteles de la droga resultaría tan peligroso “como lo que hizo Trump en Caracas y otros estados de Venezuela para lograr el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa (Cilia Adela Flores), porque tiende a la desestabilización y seguridad en todos lados; sembraría el caos en todo el continente y la violencia se dispararía, porque resultaría muy difícil controlarla”.

¿Cumplirá Trump lo que ha dicho?

“Hay que recordar el refrán que dice: “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”, o el cuento de Caperucita Roja: “Ahí viene el lobo”, y nadie lo creía”, dijo el activista sobre el ejemplo de la exposición repetida a un peligro.

Agregó que desde su primer mandato, Trump pidió a los altos mandos militares y servicios de inteligencia que le mostraran y preparan planes para lanzar ataques contra México, directamente invadiendo al país con tropas del ejército o comandos de tropas especiales, “o por lo menos para lanzar ataques con misiles teledirigidos supuestamente para descabezar a los lideratos de los carteles de la droga, que, según dice el presidente, están totalmente identificados y saben dónde están sus guaridas y donde se esconden”, dijo. ‘Ahora, ha subido el volumen a las amenazas en contra de México”.

Estabilidad en riesgo

Gaspar Rivera-Salgado, director de proyectos del Centro Laboral de la UCLA y manejador el programa Solidaridad Global menciono que el presidente “actual” [Donald Trump] está dispuesto a usar la fuerza limitada para combatir los cárteles del narcotráfico.

Gaspar Rivera-Salgado, director de proyectos del Centro Laboral de la UCLA.

“Hay peligro real de una incursión unilateral”, destacó, aunque advirtió que es difícil especular y predeterminar el futuro. “Estados Unidos tiene la capacidad militar y ha estado obteniendo inteligencia militar, pero lo que ya tenemos enfrente es la muestra real del giro extremo de la política exterior y de que el presidente en la actualidad [Trump] está dispuesto a utilizar la fuerza”.

“Ha estado hablando precisamente de que los cárteles del narco gobiernan México”, añadió. “A mí se me parece que hay un peligro real. No es inminente, pero es probable que haya una incursión unilateral con la excusa de perseguir a los cárteles”.

El catedrático de UCLA afirmó que la legitimidad y la estabilidad política de México está en riesgo.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha lidiado de manera excepcional la relación con Trump; uno ve los números económicos que están muy bien para México. El peso se ha sostenido. Hay un crecimiento económico modesto y ha aumentado el sueldo mínimo a millones”, dijo.

En términos políticos, reconoció que, a pesar de la legitimidad del gobierno de la Cuarta Transformación, Sheinbaum enfrenta divisiones políticas, “porque hay gente que apoyaría una incursión de Estados Unidos”.

“Se trata de una oposición muy debilitada que no provee una visión alternativa [para enfrentar a los cárteles]. México tienen estabilidad política y social, pero Estados Unidos puede crear más problemas a corto y largo plazo”.

Como respuesta a las declaraciones de Trump de una incursión terrestre, la presidenta Claudia Sheinbaum encargó a su ministro de Asuntos Exteriores que fortalezca la coordinación con Estados Unidos.

“Le pedí al canciller Juan Ramón de la Fuente que se pusiera en contacto directo con el secretario de Estado (Marco Rubio) y, si fuera necesario, que hablara con el presidente Trump para fortalecer la coordinación”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina del viernes.

Un secreto a voces

Francisco Moreno, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM) argumentó que las palabras de Trump para combatir los cárteles de droga “reflejan la falta de capacidad del gobierno mexicano para controlar a los grupos delictivos y que, en realidad, estos grupos influyen en la política local”.

Francisco Moreno, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM).

Afirmó que gobernadores y presidentes municipales en estados como su natal Sinaloa y Michoacán, los gobernadores y presidentes municipales son financiados por los cárteles.

“Los cárteles están manejando la mayor parte de México y ese es el temor que tiene el gobierno de los Estados Unidos en cuestión de drogas”, dijo. “Obviamente, como mexicano no estoy de acuerdo en una intervención de Estados Unidos, pero esto [las palabras de Trump] prende focos rojos para el gobierno de México para que actúe inmediatamente y ya no sigan siendo cómplices con los grupos delictivos”.

Moreno apuntó que es “notorio” que hay gobernadores que, de alguna manera, “están dejando trabajar con total impunidad a los cárteles de la droga y del crimen organizado”.

“Es un secreto a voces que en la mayoría de los municipios o en cualquier estado de México, los que mandan son los grupos delictivos; los presidentes municipales son puestos, ayudados y financiados por estos grupos. Y no me baso en una fantasía. Es la realidad”.

Por su parte, Juan Venancio, director de la Federación de Clubes de Puebla del Sur de California expresó su preocupación por una posible invasión de México y la violación de su soberanía por parte de Estados Unidos.

“Una invasión sería difícil de evitar”, subrayó. “También creo que México necesita más mano dura contra los cárteles de la droga”.