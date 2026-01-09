Causas ocultas de los pies fríos: 5 patologías que pueden estar detrás de esa sensación

No solo las bajas temperaturas o a un calzado inadecuado son las causas más comunes de los pies fríos. Los problemas circulatorios son factor frecuente de la sensación de pies fríos, además de patologías relacionadas con la neuropatía periférica, enfermedad de Raynaud, hipotiroidismo o anemia.

A este respecto, el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV), en España, detalló a EFE Salud cada una de estas enfermedades, ofreciendo consejos generales.

Entre los consejos, recomienda: evitar las fuentes de calor directas, darse baños con agua tibia y realizar ejercicios para estimular la circulación.

Problemas circulatorios

La insuficiencia venosa y la arterioesclerosis dificultan el retorno de la sangre al corazón y reducen el calor en las extremidades.

Para evitar tener los pies fríos por problemas circulatorios, los podólogos recomiendan:

Ejercicios recomendados: flexiones de dedos y rotaciones de tobillos para mejorar la circulación.

Hábitos a evitar: el tabaquismo, que inflama y obstruye las arterias.

Enfermedad de Raynaud: un caso específico

La enfermedad de Raynaud se caracteriza por episodios de disminución del flujo sanguíneo a los pies, lo que resulta en una sensación de frío y cambios de color en la piel.

“Se trata de un ataque isquémico transitorio”, explica Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV. Es decir, “se detiene el flujo de sangre a los pies por un breve período de tiempo, por obstrucción de las arterias, lo que genera sensación de frío en los miembros inferiores”,

Esto provoca que los pies adquieran un tono blanquecino o azulado y aparezca entumecimiento en la zona, señala el experto.

Lineamientos para el paciente: ejercicios regulares y reducción del consumo de nicotina, además de evitar fuentes de calor directo.

Neuropatía periférica: sensación errónea

La neuropatía periférica “se origina por el daño que hay en los nervios que detectan la temperatura”, señala el podólogo. “Los pies se sienten fríos, pero al tocarlos en realidad no lo están”, apunta. Esta patología es común en personas diabéticas, recuerda EFE.

Prevención: evitar braseros, realizar revisiones podológicas, e inspeccionar los pies diariamente para detectar irritaciones.

Hipotiroidismo y anemia

Ambas condiciones pueden manifestarse con la sensación de pies fríos. En el caso de hipotiroidismo, la disminución de hormonas tiroideas ralentiza el metabolismo y la producción de calor corporal. Mientras que en la anemia la falta de hierro provoca una circulación sanguínea deficiente y reduce la capacidad del cuerpo para generar calor.

Impacto metabólico: la falta de hormonas tiroideas y de hierro afecta la producción de calor corporal y la circulación. La integración de podólogos en equipos multidisciplinares puede facilitar la detección temprana de estas patologías.

